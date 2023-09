Deutscher Fernsehpreis 2023: Streamingdienste sichern sich begehrteste Trophäen

Jella Haase ergatterte den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Darbietung in der Netflix-Serie "Kleo". © Rolf Vennenbernd/dpa

So holte sich die Netflix-Serie "Kleo" über eine DDR-Auftragskillerin gleich zwei Auszeichnungen, einmal als "beste Drama-Serie" und mit Hauptdarstellerin Jella Haase (30) auch den Preis für die "beste Schauspielerin".

"Bester Schauspieler" wurde Philip Froissant (29), der in der Netflix-Serie "Die Kaiserin" über Elisabeth von Österreich den Kaiser verkörpert, also Sisis Mann.

"King of Stonks", ebenfalls Netflix, überzeugte die Jury in der Kategorie "Beste Comedy-Serie". "Beste Doku-Serie" wurde Joko Winterscheidts (44) "The World's Most Dangerous Show" (Amazon Prime Video).

Der Deutsche Fernsehpreis wurde am Donnerstagabend in Köln verliehen. Zur Statistik hieß es von den Verleihern: "sieben Auszeichnungen an das ZDF, sechs an Netflix, fünf an RTL Deutschland und jeweils vier an die ARD sowie an ProSiebenSat.1". Zwei Preise entfielen zudem auf Prime-Video-Produktionen und jeweils einer auf Sky und auf Joyn.

Die klassischen Fernsehsender dominierten im Informationsbereich.