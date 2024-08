Alles anders beim "Bachelorette"-Auftakt! Männer total verwirrt - "Hier ist irgendwas im Busch"

Stella Stegmann (27) ist die diesjährige "Bachelorette" - und zum ersten Mal in der Geschichte der Dating-Show datet sie Männer UND Frauen. © RTL

Zum ersten Mal in der Geschichte der Datingshow steht eine bisexuelle "Bachelorette" im Fokus und geht auf die Suche nach der großen Liebe. Ob Stella allerdings damit gerechnet hatte, dass es schon zu Beginn ihrer Reise derart turbulent zugeht?

Bereits das erste Aufeinandertreffen mit einigen Männern verläuft nämlich nicht so wie es sich die "Bachelorette" zuvor wahrscheinlich ausgemalt hatte!

Im Gegensatz zu den vergangenen Staffeln der Kuppel-Show lernt die neue Rosenverteilerin all ihre Liebes-Anwärter diesmal nicht auf einmal am selben Abend kennen - stattdessen haben die Show-Macher mehrere kurze "First Dates" für Stella organisiert, in denen sie ihre Kandidaten und Kandidatinnen in kleinen Grüppchen unter die Lupe nehmen kann.

Während einige Teilnehmer nach ihren Kurz-Dates samt roter Schnittblume in die luxuriöse Strandvilla (die direkt neben Stellas Unterkunft liegt) einziehen dürfen, ist die Liebes-Reise für Brian (24), Lukasz (30) und Peter (36) schneller wieder vorbei als sie "Rose" sagen können.

Doch damit nicht genug!