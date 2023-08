Krasses "Bachelorette"-Urteil: Jennys Favorit erinnert sie an ihren Narzissten-Ex!

Singapur/Phuket - Halbfinale bei der " Bachelorette "! In der siebten Folge wird Jennifer Saro (27) klar, dass ihre Gefühle für einen der verbliebenen Männer nicht ausreichen.

Als der Essener dann auch noch trotz seiner Laktoseintoleranz im Rahmen eines indischen Rituals Milch trinken muss, kommt er an sein Limit: "Ich hab zwar nur dran genippt, es hat aber gebrodelt in mir."

Weiter geht es mit einem weitaus ereignisreicheren Dreamdate: Adrian (27) und Jenny beginnen ihre "kleine Weltreise" in Singapur auf dem indischen Markt, wo sie sich gegenseitig traditionelle Ketten umlegen. Das einzige Problem: "Die (Anm. d. Red.: Kette) knallt mir die ganze Zeit gegen die Klöten!".

Nach einer gemeinsamen Nacht gibt Jesaia zu, "Schmetterlinge im Bauch" zu haben. Und auch Jenny ist froh, den 27-Jährigen endlich richtig kennengelernt zu haben: "Als wäre eine Last von ihm abgefallen."

Trotz seiner Panik überwindet sich der 27-Jährige und springt gemeinsam mit seiner Herzensdame in die Tiefe. Beim anschließenden Abendessen sprechen die beiden über ernstere Themen, unter anderem über das imaginäre Szenario: "Man ist zehn Jahre zusammen und der Partner hat Lust, mal mit einer anderen Person zu schlafen." Sie sind sich einig: Ehrliche Kommunikationen ist das A und O, dann findet man auch eine gemeinsame Lösung.

Beim ersten Dreamdate in Singapur darf sich Jesaia (27) auf eine Disziplin freuen, die selbstverständlich bei keiner "Bachelor" beziehungsweise "Bachelorette"-Staffel fehlen darf: Bungee-Jumping.

Auch die gemeinsame Nacht der beiden war harmonisch - aber wohl weniger körperlich, als Adrian es sich gewünscht hätte. © RTL

"Diese Frau hat 'nen Schaden. Das ist eine komische Frau", stellt Adrian schließlich fest. Begründen kann er diese Aussage nicht, aber: "Ich mag das." Na, dann ist ja alles gut.

Je weiter das Date voranschreitet, desto sicherer scheint sich der 27-Jährige mit Jenny zu sein: "Ihre Seele ist so rein. Unsere Seelen umarmen sich irgendwie", flötet er, während sie weiter gemeinsam Singapur erkunden. Hier fällt dann auch der erste Kuss zwischen den beiden. Das Fazit: "Sehr vertraut, als hätte man das schon 100 Mal gemacht", so Jenny.

"Diese Bindung hab ich mit niemand anderem", gibt die "Bachelorette" am nächsten Morgen zu. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und gesteht im Interview: "Im Moment möchte ich einfach nur an Jennys Seite sein. Mit Keksi. Bis an unser Lebensende."

Ob Fynn (26) beim dritten Dreamdate da mithalten kann? Zunächst sieht es nicht so aus: Bei einer Bootsfahrt verschüttet der tollpatschige Influencer erst die Cocktails, dann meldet sich während der Zweisamkeit plötzlich Jennys schlechtes Gewissen, drei Männer parallel zu daten. Und nach zwei Dates kann sie nicht mehr richtig unvoreingenommen sein. "Das Kribbeln war heute nicht so da", muss sie deshalb feststellen.

Sie verbringen zwar ebenfalls eine schöne Nacht zusammen, schon bald wird die 27-Jährige aber schon wieder vom Gefühlschaos eingeholt. Abhilfe soll da ihre Mutter schaffen, die zurück in Phuket die drei Männer unter die Lupe nehmen soll.