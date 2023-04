Heiße Spekulationen: Ist sie die neue Bachelorette?

Hat Diana Kaloev (25, r.) die Momfluencerin Jennifer Saro (26) als neue Bachelorette entlarvt? © Screenshot Instagram/Jennifer Saro, Diana Kaloev (Bildmontage)

Am Karfreitag sitzt die Influencerin auf Mallorca in einem Liegestuhl am Pool und plaudert in ihrer Story aus dem Nähkästchen. Sie meint zu wissen, wer die neue Bachelorette sein wird.

Auch wenn sie sich nicht zu 100 Prozent sicher sind, hätten die Influencerin und ihre Managerin recht wenig Zweifel daran, dass die YouTuberin Jennifer Saro (26) in der neuen Staffel die Rosen verteilt. Wenn sie mit ihrem Insiderwissen eins und eins zusammenzähle, wäre das eine klare Sache. So ähnlich äußert sich die 25-Jährige an Ostern gegenüber ihren Followern.

Sie zeigt einen zensierten Screenshot einer Instagramnachricht einer Followerin, die wohl bei der Produktion des RTL-Formats arbeitet. Die Unbekannte bestätigt die Annahme nicht konkret, bewundert jedoch Dianas Detektivkünste.

Bislang wollte Diana Kaloev aus Loyalität dem Sender RTL gegenüber das Thema gar nicht erst ansprechen. Der Sender habe sich ihr gegenüber allerdings auch nicht immer loyal verhalten, weshalb sie jetzt auspacke.