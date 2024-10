Kahlschlag bei RTL: Bachelorette Stella eliminiert halben Cast!

Koh Samui (Thailand) - So richtig scheint das Rosen-Abenteuer um " Bachelorette " Stella (27) noch gar nicht begonnen zu haben, da neigt es sich schon wieder dem Ende: Bei der finalen Nacht der Rosen in Thailand müssen vier Teilnehmende die Segel streichen.

Nur noch acht Männer und Frauen kämpfen um das Herz der Bachelorette. © RTL

Nach dem tränenreichen Eklat rund um die ausgeschiedene Luna (33) will Stella von den verbliebenen acht Personen wissen, wer von ihnen denn in das Drama involviert war.

Ferry (29) fasst sich ein Herz und entschuldigt sich vor versammelter Gruppe für seine betrunkenen Eskapaden: "Ich hab' mich im Zimmer entladen und Vokabular benutzt, für das ich mich sehr schäme."

Und tatsächlich ist der Hamburger Rapper der Einzige, der zu seinen Taten steht: Sowohl Jan (34) als auch Martin (35) hüllen sich während der Beichtstunde in Schweigen. Dabei war es ja vor allem Letzterer, der den Stein ins Rollen gebracht und für aggressive Stimmung gesorgt hatte!

"Ja mei, ich war da nicht so dabei. Luna ist ja nicht mehr da, deswegen passt das glaub ich auch", mimt Martin stattdessen das Unschuldslamm - und wird von der nichtsahnenden Stella postwendend zum Einzeldate eingeladen. Wäre das auch ihre Wahl gewesen, wenn sie vorher die Wahrheit erfahren hätte? Fraglich.

Beim anschließenden Einzeldate in der Badewanne können die beiden dann kaum die Finger voneinander lassen. Die Stimmung wird immer heißer, wie Martin am eigenen Leib bemerkt: "Ich hab schon gespürt, dass sich da was regt bei mir." Und auch die Bachelorette hat Lust auf "mehr".