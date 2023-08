Wilde Küsse und fünf Abschiede bei der "Bachelorette": Hat Fynn Jenny längst in der Tasche?

Phuket (Thailand) - "Ich will das alles haben. Die ganzen Schmetterlinge, die ganzen Gefühle", so " Bachelorette " Jennifer Saro (27) über die sechste Woche im Paradies. Und die bekam sie auch. Und das auf jegliche Art und Weise.

Der Schmatzer mit Fynn scheint das Ego der restlichen Kandidaten so doll angekratzt zu haben, dass plötzlich niemand mehr mit der Rosenkavalierin reden will. Mit dieser merkwürdigen Situation und dem schnellen Abgang von Jenny endet schließlich der erste Abend in der Männervilla.

Die Stimmung in der Villa ist nach der erneuten Knutscherei weniger entspannt. Die Jungs sind sich einig: Fynn hat Jenny eigentlich schon längst in der Tasche.

Und von allen ist die 27-Jährige begeistert. Besonders aber von Jesaia und Markus, die in ihren Augen ganz liebevoll mit den Kindern gespielt haben. Da bleiben darf aber der zuletzt geküsste Fynn. Nach einem Regenspaziergang in einem roten und gelben "Ganzkörper-Kondom", wie der Lüneburger die Regencapes der beiden bezeichnet, endet der Tag erneut mit einem dicken Schmatzer.

Favorit Fynn (26) kam in dieser Folge absolut auf seine Kosten. Vor den Augen der Anderen turtelten die beiden sogar heftig im Pool. © RTL

Mit der sechsten Nacht der Rosen beginnt eine Pool-Party und die wahrscheinlich größte Abschiedsfeier in der Geschichte der "Bachelorette": Fünf Männer muss die gebürtige Bayerin verabschieden.

Aber vor der Rosenvergabe bringt Jenny die Männer mit ihrem Bikini-Body nochmal um den Verstand. Zu Oguzhans Unmut verschwindet sie dann mit Adrian zum Einzelgespräch, der ihr mit einem Brief seine Gefühle offenbarte. Und doch traut die 27-Jährige dem Aachener nicht so richtig. Sie findet letztlich noch deutliche Worte "Ich will nicht aufregend, ich will nicht toxisch – ich will einfach".

Und dann der Kracher: Jenny verschwindet (schon wieder) mit Fynn vor den Augen der anderen Männer in die letzte Ecke des Pools und turtelt wild herum. Das gefällt der Konkurrenz absolut gar nicht. Seinem Kumpel zuliebe verabschiedet sich Gianluca deshalb auch direkt selbst und verlässt die Sendung in Folge sechs freiwillig. Das rührte Fynn tatsächlich zu Tränen. Oguzhan passt die "Bromance" wie immer eher nicht: "Das ist einfach zu viel des Guten".

In der letzten Rosenvergabe vor den Dreamdates ist dann zittern angesagt. Wer darf bleiben? Der Erste Glückliche, der sich über eine rote Schnittblume freuen darf, ist Jesaia. Als Zweiter erhielt mega Favorit Fynn sein "Ticket" zu den Dreamdates. Und als Letztes darf sich überraschenderweise Adrian die Rose abholen. Da scheint die emotionale Offenheit des 27-Jährigen ja Früchte getragen zu haben.

Doch wie geht es nächste Woche weiter? Mit wem wird "Bachelorette" Jenny in den Sonnenuntergang reiten?