"Die braucht keiner"? Pilotprojekt zwingt junge Langzeitarbeitslose zur Arbeit

Leipzig/Nordhausen - Im thüringischen Nordhausen ist im Herbst 2025 ein Projekt angelaufen, welches junge Langzeitarbeitslose unter 25 Jahren zur Arbeit verpflichtet - getreu nach dem Motto: Keine Arbeit, kein Bürgergeld. MDR-"exactly" schaut sich an, ob das funktioniert und stößt nicht nur auf Zuspruch.

Luisa (19) sieht die Maßnahme als eine Chance an. © MDR/Knud Vetten

Luisa ist alleinerziehende Mutter, sie nimmt an dem Pilotprojekt teil. Die 19-Jährige möchte arbeiten und hat auch eine Ausbildung in der Pflege in Aussicht. Durch die Maßnahme schafft sie es, ein geregeltes Leben zu führen. "Ich stehe halt frühs auf, habe einen Rhythmus", erzählt sie dem MDR.

Doch das sieht nicht bei allen Teilnehmern so aus. Manche kommen unregelmäßig, melden sich nicht ab oder suchen Ausreden. Und das hat Konsequenzen.

Wenn die Bürgergeld-Empfänger nicht mitmachen, folgen Kürzungen. Beispielsweise wird 30 Prozent weniger Geld bei wiederholten unentschuldigten Fehlen gezahlt. Wer überhaupt nicht erreichbar ist und das mehrfach, bekommt bis zu 100 Prozent seiner Leistungen gestrichen.

In der Werkstatt in Bleicherode sind aktuell zehn junge Langzeitarbeitslose beschäftigt. Der Standortleiter Thomas Apitus kritisiert vor allem fehlenden Rückhalt. "Weil die Gesellschaft sehr schnell dabei ist, Menschen abzustoßen, zu verachten und zu sagen 'die werden sowieso nie was, die braucht keiner'", so seine Erfahrung.

Das Projekt findet Zuspruch, erntet aber auch Kritik.