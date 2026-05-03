Mallorca-Auswanderin Krümel: Ekel-Schock in ihrem neuem Restaurant

Peguera (Spanien) - Haben sie sich das gut überlegt? Marion Pfaff (53) aka "Krümel" und ihr Mann Dani (52) haben auf Mallorca ein Restaurant übernommen, ohne es vorher gesehen zu haben.

Der Schock über den Restaurant-Zustand ist groß. © kabel eins

Knapp 100.000 Euro wird die Ablöse der Küchengeräte inklusive Steuern kosten. Das Problem an dem Laden in Peguera: "Die Hälfte Schrott", sagt Dani in der neuen Folge "Zwischen Meer & Maloche" (Kabel Eins).

Eigentlich sollte es eine Win-win-Situation sein, wenn der Vorbesitzer seine Gerätschaften an den Nachfolger übergeben kann. Doch vor allem der Küchenbereich in der ehemaligen Tapas-Bar gleicht einem Gruselkabinett.

Ein verdreckter Backofen, schmierig-braunes Öl auf den Fußbodenfliesen und Elektrogeräte, die nicht oder nicht richtig funktionieren, dazu noch eingebranntes Fett auf dem Herd. Aber: "Der sieht in unseren Augen zwar unterirdisch aus, aber der brennt immer noch. Deshalb möchte ich so was gern behalten", meint Krümel.

Der Kühlschrank wurde offenbar lange nicht gereinigt. "Guck mal, wie der aussieht. Da kannst du doch keine Lebensmittel reintun", zeigt sich Dani angeekelt. Die Spülmaschine reinigt nicht richtig, laut Küchenkraft und DSDS-Ikone Mario Teusch hat die Fritteuse "auch ihre Macken".

Und Leitungswasser fließt zunächst auch nicht durch die Rohre. War die bereits unterschriebene Übernahme des Restaurants eine gute Idee?