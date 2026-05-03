Mallorca-Auswanderin Krümel: Ekel-Schock in ihrem neuem Restaurant
Peguera (Spanien) - Haben sie sich das gut überlegt? Marion Pfaff (53) aka "Krümel" und ihr Mann Dani (52) haben auf Mallorca ein Restaurant übernommen, ohne es vorher gesehen zu haben.
Knapp 100.000 Euro wird die Ablöse der Küchengeräte inklusive Steuern kosten. Das Problem an dem Laden in Peguera: "Die Hälfte Schrott", sagt Dani in der neuen Folge "Zwischen Meer & Maloche" (Kabel Eins).
Eigentlich sollte es eine Win-win-Situation sein, wenn der Vorbesitzer seine Gerätschaften an den Nachfolger übergeben kann. Doch vor allem der Küchenbereich in der ehemaligen Tapas-Bar gleicht einem Gruselkabinett.
Ein verdreckter Backofen, schmierig-braunes Öl auf den Fußbodenfliesen und Elektrogeräte, die nicht oder nicht richtig funktionieren, dazu noch eingebranntes Fett auf dem Herd. Aber: "Der sieht in unseren Augen zwar unterirdisch aus, aber der brennt immer noch. Deshalb möchte ich so was gern behalten", meint Krümel.
Der Kühlschrank wurde offenbar lange nicht gereinigt. "Guck mal, wie der aussieht. Da kannst du doch keine Lebensmittel reintun", zeigt sich Dani angeekelt. Die Spülmaschine reinigt nicht richtig, laut Küchenkraft und DSDS-Ikone Mario Teusch hat die Fritteuse "auch ihre Macken".
Und Leitungswasser fließt zunächst auch nicht durch die Rohre. War die bereits unterschriebene Übernahme des Restaurants eine gute Idee?
Zwischen Meer & Maloche (Kabel Eins)
Krümel gibt ganz offen zu: "Ich hab’ von Küche so viel Plan, wie vom Hausbau - null, also wirklich null." Mit ihrem Ehemann, der vorher ihr Manager war und mit dem sie seit 15 Jahren den "Krümels Stadl" betreibt, verlässt sie sich auf die drei deutschen Angestellten, die Gastro-Erfahrung haben.
Und dann wäre da noch die Speisekarte. Einige Gerichte werden sofort abgenickt. Und Dani findet die Idee der neuen Küchenchefin, Spätzle in verschiedenen Variationen anzubieten, zwar grundsätzlich gut. "Aber wie würde das ankommen, wenn du hier handgeschabte Spätzle hättest ..."
Ein hoher Zeitaufwand. Ob sie sich dennoch für die aufwendige Arbeit entscheiden?
Neue Folgen der 4. Staffel "Zwischen Meer und Maloche" seht Ihr immer sonntags, um 20.15 Uhr, auf Kabel Eins oder im Stream auf Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: kabel eins