30.04.2026 12:40 Tödlicher Brand in Messie-Wohnung: "Person liegt direkt vor uns!"

Mensch Retter (RTLZWEI): Dass die Feuerwehr nicht immer Menschenleben retten kann, zeigt ein mit Kameras aufgezeichneter Wohnhausbrand in München.

Von Nico Zeißler

München - Dass die Feuerwehr manchmal leider keine Menschenleben mehr retten kann, zeigt ein mit Kameras aufgezeichneter Wohnhausbrand in München.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr München fanden eine Leiche. © RTLZWEI Eines Nachts, kurz vor 1 Uhr. Bei der Berufsfeuerwehr München geht die Meldung eines Wohnungsbrandes ein. Vor Ort angekommen bestätigt sich das Feuer in der dritten Etage. Ein erster Löschtrupp tritt die Tür ein und beginnt sofort mit der Brandbekämpfung. "Zimmer in Vollbrand, wahrscheinlich eine Messie-Wohnung", meldet im Rahmen der RTLZWEI-Doku "Mensch Retter" ein Kamerad, der mit einer Bodycam ausgestattet wurde. "Ich glaube, Person liegt direkt vor uns, stark verbrannt. Keine Rettung möglich", ergänzt er. TV & Shows TV-Comeback nach Rauswurf: Julia Ruhs moderiert "Klar" – und behandelt heikles Thema Gleichzeitig klappert ein Kollege das darüberliegende Stockwerk des Wohnblocks ab, pocht an alle Türen. "Raus, sofort, unter Ihnen brennt's. Nicht gleich, sofort!", wird er dabei sehr deutlich.

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