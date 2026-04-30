Tödlicher Brand in Messie-Wohnung: "Person liegt direkt vor uns!"
München - Dass die Feuerwehr manchmal leider keine Menschenleben mehr retten kann, zeigt ein mit Kameras aufgezeichneter Wohnhausbrand in München.
Eines Nachts, kurz vor 1 Uhr. Bei der Berufsfeuerwehr München geht die Meldung eines Wohnungsbrandes ein. Vor Ort angekommen bestätigt sich das Feuer in der dritten Etage.
Ein erster Löschtrupp tritt die Tür ein und beginnt sofort mit der Brandbekämpfung. "Zimmer in Vollbrand, wahrscheinlich eine Messie-Wohnung", meldet im Rahmen der RTLZWEI-Doku "Mensch Retter" ein Kamerad, der mit einer Bodycam ausgestattet wurde.
"Ich glaube, Person liegt direkt vor uns, stark verbrannt. Keine Rettung möglich", ergänzt er.
Gleichzeitig klappert ein Kollege das darüberliegende Stockwerk des Wohnblocks ab, pocht an alle Türen. "Raus, sofort, unter Ihnen brennt's. Nicht gleich, sofort!", wird er dabei sehr deutlich.
Mensch Retter (RTLZWEI): Mieter gegenüber Brandwohnung reagiert nicht auf Klopfen
Gegenüber der Brandwohnung lebt ein angeblich bettlägeriger, zumindest aber auf Hilfe angewiesener Mann, der auf das Klopfen nicht reagiert. Als das Schloss entfernt und die Tür offen ist, steht der Mieter im Flur.
"Was habt denn ihr? Könnt ihr nicht klingeln?", fragt er verdutzt. Die Kameraden entgegnen, dass man geklopft und geklingelt habe. Das glaubt der Mann nicht: "Ja, ihr habt geklingelt, logisch ..."
Das Feuer habe er zwar mitbekommen, aber nicht aufgemacht. "Ich bin doch da!" Dass er sich dadurch aber in Lebensgefahr hätte begeben können, scheint ihm nicht bewusst zu sein.
Noch immer läuft parallel die Brandbekämpfung. Durch die vermüllte Wohnung haben sich die Flammen großflächig ausgebreitet, immer wieder entfachen sich Glutnester.
Dann wird auch noch das Wasser knapp. Die Retter sind auf der verzweifelten Suche nach einem Hydranten. Und werden fündig.
TV-Sendehinweis: RTLZWEI strahlt neue Folgen der 6. Staffel "Mensch Retter – Jede Sekunde zählt" immer donnerstags um 20.15 Uhr aus. Bei RTL+ findet Ihr sie vorab auf Abruf.
Titelfoto: RTLZWEI