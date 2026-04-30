Nach fiesem Bodyshaming bei "Die Realitystar Academy": Jessica mit emotionaler Ozempic-Beichte

Darmstadt/Dresden - Jessica Zemer (25) wurde bei der Joyn-Show "Die Realitystar Academy" unter anderem mit niveaulosem Bodyshaming angegangen. In einem aktuellen Interview berichtet sie nun darüber, was das mit ihr gemacht und zu welchen Mitteln sie gegriffen hat.

Jessica Zemer (25) aus Darmstadt ist Teilnehmerin bei der neuen Joyn-Show "Die Realitystar Academy". © Screenshot/YouTube/trashkurs

Erst nach der Ausstrahlung von "Die Realitystar Academy" habe Jessica das Ausmaß an Boshaftigkeit ihrer Konkurrenten gesehen, wie sie im Gespräch mit "trashkurs" (gehört zu TAG24) mitteilte.

"Ich hab Cellulite, ich bin fett, ich sehe scheiße aus. Ich muss abnehmen, ich soll in Fitnessstudio. Ich war schockiert, als ich es gesehen habe, weil ich das so in dem Umfang überhaupt nicht mitbekommen habe in der Academy", so die Darmstädterin.

Angesprochen darauf, ob diese Beleidigungen deutlich unterhalb der Gürtellinie Auswirkungen gehabt hätten, antwortet Jessica mit bemerkenswerter Offenheit: "Ich muss jetzt rückwirkend sagen, es hat schon was mit mir gemacht, weil ich habe, das habe ich noch nie erzählt, mir jetzt Ozempic verschreiben lassen."

Eigentlich dachte sie, sie könne das Thema gut abschütteln, dem war allerdings ganz und gar nicht so: "Also ich habe tatsächlich schon gemerkt, okay, irgendwie beschäftigt mich das schon und ich will jetzt auch auf einmal abnehmen. Und ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich abnehmen, weil ich es selber möchte, aber vielleicht hat das Ganze auch irgendwie damit was zu tun gehabt."

Letztlich griff sie daraufhin also zu dem verschreibungspflichtigen Dünn-Macher.