Schlagerstrandparty 2023: Viele Mega-Stars, aber heftige Auseinandersetzungen?

Ganz im Zeichen der 80er-Jahre wird die von Florian Silbereisen (42) moderierte Schlagerstrandparty stehen, die am 15. Juli im Gelsenkirchener Amphitheater aufgezeichnet wurde und am heutigen Samstag große Primetime-Premiere in der ARD feiert.

Aber auch internationale Stars wie Paul Young (67, "Come Back And Stay"), Limahl (64, "Never Ending Story"), Nik Kershaw (65, "Wouldn't It Be Good"), Samantha Fox (57, "Touch Me (I Want Your Body)") stehen mit ihren Mega-Hits auf der Bühne und sorgen für eine Zeitreise zurück in die 80er.