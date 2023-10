"Die Höhle der Löwen": Gründerin sichert sich zwei Deals - oder doch nicht?

Köln - Mit einer pfiffigen Idee stellt sich Friederike Freifrau von Rodde (38) bei " Die Höhle der Löwen " vor. Am Ende der Sendung scheint sie zwei Deals in der Tasche zu haben. Oder etwa doch nicht?

Und dies war wohl nicht das einzige Problem an der ganzen Geschichte. Denn die Freifrau wolle dem Wissenschaftler wohl pro verkauftem Pad eine Lizenzgebühr von acht bis zehn Prozent bezahlen.

Doch dann musste die Gründerin zugeben, dass man noch in der Testphase sei. "Wir müssen das noch perfektionieren", gestand sie.

In ihrem "BIOTherma-Pad" setzt Friederike auf eine natürliche, nachhaltige Alternative: Seegras. Gemeinsam mit einem Professor für Meeresbiologie hat sie die Kalt-Warm-Kompresse entwickelt.

Das Besondere an den Pads der Gründerin ist, dass sie keine giftigen Inhaltsstoffe beinhalten. Anders als die üblichen Varianten, die es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen gibt.

Die "Löwen" Tillman Schulz (34 l.) und Nils Glagau (47) ließen das Geschäft wohl nach der Sendung platzen. © Friederike Freifrau von Rodde (38)

Daher war es nicht verwunderlich, dass die ersten Löwen direkt abwinkten. Janna Ensthaler (39) warnte die Mutter, dass ihr Projekt noch ganz am Anfang stehe, und auch Dagmar Wöhrl (69), die Friederike zuvor als Power-Frau bezeichnete, war die Unternehmung zu heikel. Und das, obwohl ihr auch die "Trösties" gut gefielen.

Diese Stofftierhüllen sollen die Kids wieder aufmuntern, aber auch vor Kälte-Verbrennungen oder Haut-Reizungen schützen.

"Du brauchst fast eine Co-Gründer-Rolle. Das schaffe ich nicht", erklärte auch Carsten Maschmeyer (64) und zog sich zurück.

Doch dann die große Überraschung: Sowohl Nils Glagau (47) als auch Tillmann Schulz (34) waren begeistert von dem "BIOTherma-Pad" und wollten einsteigen. Also musste sich Friederike entscheiden.

Um in keinen Gewissenskonflikt zu geraten, regte Glagau einen Kompromiss an, dem Friederike zustimmte. So machten beide Löwen ein gemeinsames Angebot, sodass der Deal zustande kam - oder doch nicht?

Denn nach Informationen der "Bild" platzte das Geschäft im Anschluss an die Sendung. Der Grund: Das Stadium der Pads war einfach noch zu weit von einer Marktreife entfernt.

