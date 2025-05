"Die Höhle der Löwen": Ralf Dümmel schmeckt bei neuem Superfood "nur Knoblauch"

In der neuesten Folge von "Die Höhle der Löwen" will ein Berliner Gründer-Duo mit einem unbekannten Superfood überzeugen: fermentierten, essbaren Teeblättern.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der neuesten Folge von "Die Höhle der Löwen" will ein Berliner Gründer-Duo mit einem in Europa völlig unbekannten Superfood überzeugen: fermentierten, essbaren Teeblättern. Ungewöhnlich finden die Juroren den Geschmack der südostasiatischen Spezialität in jedem Fall - doch reicht das?

May Htat Oo (36) und Min Zaw Oo (33) wollen "Laphet", das Nationalgericht Myanmars, auch in Deutschland populär machen. © RTL/Bernd-Michael Maurer Min Zaw Oo (33) und May Htat Oo (36) sind überzeugt, dass das Nationalgericht ihrer Heimat Myanmar auch hierzulande ein echter Renner werden kann. "Laphet" heißt das Produkt, das aus Teeblättern besteht, die durch natürliche Fermentation essbar gemacht werden. Die Teeblätter seien "reich an Oxidantien und können so das Immunsystem unterstützen", erklärt Min den Löwen. "Laphet ist eine Zauberzutat, und ich glaube nicht, dass es schon jemand in Deutschland kennt", so die 33-Jährige. Sie und ihr Partner May sind nicht nur in Sachen Business ein Team: Die Gründer lernten sich in Deutschland, wo sie seit mehr als 20 Jahren leben, kennen und lieben. Heute sind sie verheiratet, haben einen Sohn. Die Höhle der Löwen Paukenschlag bei "Die Höhle der Löwen": Publikumslieblinge steigen aus! "Oh Knoblauch", entfährt es Juror Ralf Dümmel (58), als er den Teeblättersalat probiert. Dieser besteht aus Laphet, kombiniert mit einem Knusper-Mix aus Erdnüssen, gebratenen Helmbohnen, grünen Erbsen, Knoblauch, Cashewnüssen, Kürbiskernen und Sesamsamen. Den Knusper-Mix verkauft das Start-up auch als Einzelprodukt. Ein "ganz interessanter Geschmack" sei das, findet Judith Williams (53). Sie esse gern thailändisch, doch das sei "noch mal völlig anders". "Also da ist sehr viel Knoblauch drin", betont Dümmel erneut. "Ich hab den Tee noch gar nicht richtig schmecken können." Trotzdem: Insgesamt schmecke ihm das Laphet "sehr gut".

"Laphet" aus Berlin bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX: Start-up braucht 120.000 Euro