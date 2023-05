"Die Höhle der Löwen": So ging's für die Görlitzer Gründer mit ihrer "Weltneuheit" weiter

Görlitz - "Unser Material ist einzigartig, es ist eine Weltneuheit" - Mit diesen Worten trauten sich zwei sächsische Unternehmer am Montagabend in die VOX-Show " Die Höhle der Löwen ". Ihr Produkt faszinierte, doch das Geschäftsmodell schreckte ab.

"So ein Produkt gab's noch nie in der 'Höhle der Löwen'. Wenn man es skalieren würde, könnte man damit den PU-Markt revolutionieren", sagte Bernd Wacker gegenüber TAG24.

Das Material ähnelt zwar sogenanntem Polyurethan (PU)-Schaum, der beispielsweise in Möbeln oder Kleidungsstücken enthalten ist, besitzt jedoch einen entscheidenden Unterschied: Es wird ohne fossiles Erdöl hergestellt und kann letztlich biologisch abgebaut werden.

Direkt zum Beginn des Auftritts erklärten die beiden Görlitzer Gründer Christian (25) und Bernd Wacker (55), was das Besondere an ihrer Idee ist: Aus bisher nicht verwertetem Abfall haben die zwei Tüftler einen nachhaltigen Weichschaumstoff entwickelt .

Die Löwen Tillman Schulz (33, l.) und Ralf Dümmel (56) testeten die Erfindung. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Doch dann kam der Knackpunkt, der einen Deal hat platzen lassen: Ihr Unternehmen "eco-softfibre" basiert auf dem B2B-Geschäft, also dem Verkauf eines Produkts an andere Firmen - so beispielsweise Möbelproduzenten, die ihren Schaumstoff bei der Herstellung nutzen könnten.

"Unser Wunschlöwe war Nico Rosberg, da er als Automotive-Star das beste Netzwerk in diesem Marktumfeld besitzt", so Wacker. Umso mehr hatten sie sich gefreut, dass der 37-jährige Ex-Rennfahrer bei der Aufzeichnung dabei sein sollte.

Doch nach Anreise zum Set folgte die Ernüchterung: "Nico Rosberg musste kurzfristig absagen, weshalb ein anderer Löwe eingesprungen ist."

Trotzdem sei man bis zum Schluss motiviert gewesen, auch wenn sie wussten, dass ein Deal somit sehr schwierig werden würde. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", erklärte Wacker.