Die Höhle der Löwen: Berliner Start-up will Periodenblut testen

"Zukünftig bieten wir mit unseren Testkits auch Lösungen an, die entsprechende Mängel ausgleichen und Beschwerden verbessern können", so die Berliner.

In dem am Montagabend bei VOX vorgestellten Testkit befindet sich ein Laborröhrchen, ein Transportcontainer und ein Versandetikett. Nutzerinnern sammeln mithilfe einer Menstruationstasse ihr Blut und füllen es in das Röhrchen.

Investor Carsten Maschmeyer (64) ist an dem Testkit interessiert. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Für ein Investment von 200.000 Euro boten die "Theblood"-Gründer den Löwen 10 Prozent ihrer Anteile an.

Bei zwei der Investoren kam der Regelblut-Test hervorragend an. "Das passt von der DNA super", sagte Unternehmer Nils Glagau (47) begeistert und hatte schon mehrere Ideen, das Testkit nicht nur in Drogerien, sondern auch in Apotheken ins Regal zu bringen.

Auch Carsten Maschmeyer (64) war von dem Pitch überzeugt und bot sich mit seinem Kollegen im Doppelpack als Investor an. Doch sowohl Nils Glagau als auch Carsten Maschmeyer wollten sich die 10 Prozent nicht teilen, sondern jeweils so viele Anteile an "Theblood" haben. Die Investoren boten an, den Deal vorerst mit 10 Prozent anzunehmen und zukünftig ihre Anteile zu verdoppeln.

Nachdem die Berliner Gründer sich zurückgezogen und beratschlagt hatten, verkündeten sie in der Höhle der Löwen: "Wir nehmen den Deal an."

