Gründer verraten in der "Höhle der Löwen": So gibt's bis zu 10 Tage Extra-Urlaub vom Chef

Köln/Berlin – Zusätzliche Urlaubstage und die auch noch vom Arbeitgeber bezahlt? Was für viele Arbeitnehmer zunächst wie eine bloße Wunschvorstellung klingt, ist absolut realistisch. Ein Gründer-Duo aus Berlin verrät im Staffelfinale von " Die Höhle der Löwen ", wie es geht.

Die "Höhle der Löwen"-Kandidaten Lara Körber und Anian Schmitt (beide 36) stellen ihre Webseite "Bildungsurlaub.de" vor. © RTL/Bernd-Michael Maurer

"Fangen wir erst mal mit einem großen Geheimnis an: 27 Millionen Angestellte in Deutschland haben Anspruch auf fünf Tage Extraurlaub pro Jahr. Und keiner weiß davon", leiten Lara Körber und Anian Schmitt (beide 36) ihren Pitch in der Raubtierhöhle von VOX ein.

Dabei horchen gleich mehrere Löwen auf den Investorenstühlen auf, denn auch ihnen war dieser Fakt bislang nicht bekannt.

Der Trick: "In Deutschland gibt es ein Recht auf Bildungsurlaub." Dieser Anspruch variiert je nach Bundesland - in Berlin sind sogar stolze zehn Tage drin!

Chefs stellen ihre Angestellten dabei frei, wobei die Abwesenheitstage wie normale Arbeitstage bezahlt werden. Der Arbeitnehmer kommt hingegen für die Kosten des jeweiligen Kurses auf.

Neben dem Nicht-Wissen über den möglichen Extraurlaub entpuppte sich bislang allerdings auch die Antragstellung für viele als Hürde. Das wollen die Gründer mit ihrer Webseite "Bildungsurlauber.de" jetzt ändern.