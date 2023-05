Höhle der Löwen: Brüder wollen mit neuer App die Umwelt schützen, doch es gibt einen Haken

Köln/Detmold – Die Brüder Tobias (22) und Sven Hubbes (27) sind ein echtes Dreamteam. In der " Höhle der Löwen " wollen sie die Investoren von ihrer App "lynes" überzeugen, doch Carsten Maschmeyer (64) fällt schnell ein Haken an der Sache auf.

Die Brüder Sven (27, l.) und Tobias Hubbes (27) haben die App "lynes" entwickelt, mit der User durch ÖPNV-Fahrten Punkte sammeln können. © RTL/Bernd-Michael Maurer

"Klima schonen und sich selbst belohnen", heißt das Motto der beiden Gründer aus Detmold in NRW.

So handelt es sich bei "lynes" um ein Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität in Deutschland. Wer sich die App herunterlädt, bekommt für jede per ÖPNV zurückgelegte Strecke Sammelpunkte, die wiederum in Prämien eingelöst werden können.

Indem sich User für klimafreundliche Verkehrsmittel entscheiden, können sie sich also Gutscheine und Vergünstigungen bei Unternehmen und Brands sichern - eine tolle Motivation, um die Umwelt zu schützen. Von Online-Käufen über die App erhalten die "lynes"-Gründer wiederum eine Provision, sodass sich das Bonusprogramm auch rentiert.

"Ich hab' meinen Masterstudiengang auf Eis gelegt und alles auf eine Karte gesetzt", verrät Sven vor dem großen Pitch in der VOX-Gründershow. Und auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Tobias ist von der Idee so überzeugt, dass er nach seinem Wirtschaftsinformatik-Bachelor ein Jobangebot ausschlug, um sich voll und ganz auf "lynes" zu konzentrieren.

25.000 Euro haben die zwei bereits in ihr Start-up investiert - an Profit ist dabei allerdings noch lange nicht zu denken.