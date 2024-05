"Höhle der Löwen"-Deal geplatzt, doch dafür bekam Anne drei Heiratsanträge nach der Show

Dresden - Der Deal ist geplatzt. Doch Anne Rich (33) freut sich trotzdem. Über mehr als 1000 E-Mails und drei Heiratsanträge! Am Montag hatte sich die Dresdnerin in der VOX-Show "Höhle der Löwen" zwei Investoren geangelt, die sich mit 50.000 Euro an ihrer Geschäftsidee beteiligen wollten. Der Plan: Pulver und Sirup der Pandan-Palme verkaufen.