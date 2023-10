"Höhle der Löwen": Doktorin punktet mit kurioser Idee, doch dann kommt alles anders

Darmstadt/Köln - Ein vorerst letztes Mal ging es am gestrigen Montag bei "Die Höhle der Löwen" darum, die Riege der erfolgreichen Investoren mit innovativen Ideen zu einem Angebot zu bewegen. Unter anderem versuchte sich daran auch Mathematik-Doktorin Michelle Luckas (26) - und wusste durchaus zu überzeugen.

Die Darmstädter Mathematik-Doktorin Dr. Michelle Luckas (26) wusste mit ihrem Linsen-Granola zu überzeugen. Gleich zwei Angebote trudelten bei ihr ein. © Bernd-Michael Maurer / RTL

Von der promovierten Mathematikerin aus dem südhessischen Darmstadt hätte die Löwen-Riege sicherlich etwas anderes erwartet als das, was sie kurz darauf erwarten würde. Denn tatsächlich hatte sich Luckas mit "Peas of Joy" in den heiß umkämpften Frühstücksflocken-Markt und somit auf völlig fremdes Terrain begeben.

Ihr Granola aus Linsen, welches in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich ist, sollte eine proteinreichere und somit gesündere Alternative zum herkömmlichen Müsli bieten, dabei aber keine Geschmackseinbußen aufweisen.

Doch nicht nur mit ihrem auf Bio-Produkten basierenden Linsen-Granola, auch mit ihrer charmanten Art wusste die 26-Jährige, die ihren Uni-Abschluss gar mit Auszeichnung absolvierte, zu überzeugen.

Da sie eigenen Aussagen nach aber weitaus eher nach einem persönlichen Mentor in der Unternehmenswelt als einem Vertriebspartner suchte, fiel bei den Löwen Tillmann Schulz (34), Nils Glagau (47) und Ralf Dümmel (56) schnell die ungeliebte Phrase: "Ich bin raus."

Ganz anders sah es da bei Dagmar Wöhrl (69) und Carsten Maschmeyer (64) aus.