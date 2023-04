"Höhle der Löwen": Gründerinnen brechen mit Tabu-Thema, das viele Mamas betrifft

Köln - Niedliche Babyfotos und Glücksgefühle pur - das ist die Seite am Mamasein, die gerne nach außen hin gezeigt wird. Doch es gibt noch eine andere Seite, über die längst nicht so viel geredet wird. In der zweiten "Die Höhle der Löwen"-Folge spricht ein Gründerinnen-Duo das an, was bei vielen Menschen noch als Tabuthema gilt.