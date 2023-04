"Höhle der Löwen": Kölner Gründer erfinden Obst-Gewürz, doch einem Löwen schmeckt es nicht

Köln – Die Kölner Freunde Florian Hornig und Marcel Büttner möchten den Gewürzmarkt auf den Kopf stellen. Ihr Konzept: Gewürzmischungen für Früchte. Am kommenden Montag wollen sie die Investoren bei " Die Höhle der Löwen " überzeugen.

Florian Hornig (l.) und Marcel Büttner präsentieren mit "Fruping" Gewürze für Obst. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Ihr Unternehmen tauften die langjährigen Freunde, Uni-Kollegen und Mitbewohner "Fruping". In ihrem Wohnzimmer, welches sie zu einem Büro umfunktioniert haben, tüftelten die beiden Männer über Monate hinweg an ihrem Konzept.

Ihr Ehrgeiz hatte einen noblen Hintergrund: Während sie an ihren Masterarbeiten schrieben, landete als gesunder Snack nicht selten ein Obstteller neben den Laptops. In einer Sache waren sich die Männer einig: Am Geschmack der Früchte ändere sich selten etwas - auf Dauer ziemlich langweilig.

In diesem Moment erinnerte sich Florian an eine Mexiko-Reise, während der er oftmals tropische Früchte mit einem herzhaften Topping angeboten bekam: Die Idee war geboren.

Inzwischen haben die beiden ihre Produkte bereits auf Messen an den Mann gebracht und in einigen Testfilialen zum Kauf angeboten. Und auch auf ihrer Website habe es einen regen Abkauf gegeben, wie sie den Löwen stolz berichten. Und das, obwohl sie ihre Frucht-Toppings selbst zusammenstellen, verkosten und abfüllen. Dass sie diesen Prozess professionalisieren und automatisieren wollen, ist logisch.

Deshalb verlangen sie für die Weiterführung ihrer Idee von den Investoren 70.000 Euro bei 20 Prozent Anteilen.