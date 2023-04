Höhle der Löwen: Schulden-Beichte erschüttert Investoren - "Ist ein K.o.-Kriterium für mich"

Köln/Rödinghausen - Deal-Angebot trotz Schulden-Beichte! Als " Die Höhle der Löwen "-Kandidat Dr. Lars Meyer (39) gesteht, wie viel Geld bereits in sein Start-up geflossen ist, sind die "Raubkatzen" erschüttert. Der Deal scheitert letztendlich jedoch an einer anderen Unstimmigkeit.

Dr. Lars Meyer (39) stellt in der "Höhle der Löwen" sein Start-up "Wunschkapsel" vor. © RTL/Bernd-Michael Maurer

"Gerade als Oberarzt in der Tierklinik habe ich festgestellt, wie wichtig Nahrungsergänzungsmittel für Tiere sein können. Tiere reagieren da überaus positiv drauf", erläutert der Mediziner aus Rödinghausen (NRW) die Ursprünge seines zweiten eigenen Unternehmens.

"Wunschkapsel" ist hingegen für den Menschen gedacht und "Deutschlands erster Konfigurator für wirklich individuelle Nahrungsergänzungsmittel", wie Meyer erklärt.

Aus 180 Rohstoffen können sich Interessenten mithilfe eines Online-Fragebogens ihre perfekte Mischung zusammenstellen. 100 Euro kosten 290 Kapseln für den Alltagsgebrauch.

Carsten Maschmeyer (63) lässt sich prompt zu einem Geständnis inklusive Lob hinreißen: "Ich möchte mich outen, ich nehme sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B12, C, Zink ... Ich finde die Grundidee der individuellen Geschichte sehr gut."

Und auch Neu-Löwe Tillman Schulz (33) scheint ganz angetan, tuschelt immer wieder mit seinem Sitznachbarn Maschmeyer - bis Dr. Lars Meyer den großen Haken an der Sache verkündet: Er hat bereits einen Betrag in siebenstelliger Höhe in "Wunschkapsel" investiert - circa 800.000 Euro davon sind Schulden.