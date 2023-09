Kein Deal bei "Die Höhle der Löwen": Leipziger Start-Up geht nach Show trotzdem durch die Decke

Leipzig - Zum Auftakt der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" versuchte auch das Leipziger Start-Up "Mitmalfilm" sein Glück, konnte aber leider nicht die Gunst der Investoren für sich gewinnen . Warum das aber gar nicht so schlimm war und welchen kleinen Vorteil Alice von Gwinner (36) und Uli Seis (40) gegenüber den anderen Teilnehmern hatten, berichteten die beiden im TAG24-Interview.

Uli Seis (40) und seine Frau Alice von Gwinner (36) haben sich beim Studium der Mediengestaltung in Weimar kennengelernt. © RTL / Frank W. Hempel

Wie die beiden Animationsfilmer verrieten, fand der Dreh bereits im Januar 2023 in Köln statt und dauerte einen ganzen Tag an.

"Wir waren super aufgeregt, die Löwen zu treffen. Als es dann losging, waren wir sehr fokussiert – uns war wichtig, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind, mit dem Herzen dabei und auch mal mit einem lustigen Spruch auf den Lippen", erinnerte sich Alice.

In den Aufenthaltsräumen und zwischen den einzelnen Drehs war auch Zeit, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen und auch für diese mitzufiebern.

"Wir hatten den Vorteil, dass wir durch unseren Beruf schon vertraut mit Dreharbeiten sind, also mit den ganzen Lichtern, Menschen und dem Filmset an sich. Für die anderen Teilnehmenden kam diese ungewohnte Umgebung natürlich zu der ansonsten schon sehr aufregenden Situation noch dazu", so Alice weiter.

Von ihrem Produkt, einem Malbuch, über das Kinder eigene Hintergründe für kurze Animationsfilme gestalten können, zeigten sich die "Löwen" zunächst sehr begeistert – vor allem, weil sie selber den Pinsel schwingen und Investor Ralf Dümmel (56) sein Werk später auch während des Pitches präsentieren konnte.