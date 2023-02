Krebskranke Mutter: Judith Williams legt Pause bei "Die Höhle der Löwen" ein

Köln - Investorin und Unternehmerin Judith Williams wird bei der Gründershow " Die Höhle der Löwen " pausieren. Ihre Mutter ist schwer an Krebs erkrankt und die 51-Jährige möchte mehr Zeit mit ihr verbringen.

Judith Williams (51) ist eine erfolgreiche Unternehmerin, widmet ihre Zeit nun jedoch ihrer Mutter. © Montage: Henning Kaiser/dpa

Die Investorin gab ihren temporären Rücktritt in einem ausführlichen Instagram-Post bekannt. Die familiären Hintergründe hätten sie zu dieser rein freiwilligen Entscheidung gebracht.

"Mamas Zeit ist es noch nicht. Gibt es also einen schöneren Grund, um bei DHDL zu pausieren, als Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht [Rechtschreibung angepasst, Anm. d. Red.]", stellt sie ihren rund 196.000 Followern die vermutlich rhetorisch gemeinte Frage.

Williams scheint die Reißleine ziehen zu wollen, bevor es zu spät ist. Denn von ihrem Vater musste sich die 51-Jährige erst kürzlich verabschieden. Der Opernsänger Daniel Lewis verstarb im Alter von 79 Jahren an Alzheimer. 2022 äußerte sich die Unternehmerin in einer Folge der Gründershow zu der schweren Erkrankung ihres Vaters und brach kurzzeitig in Tränen aus.

Mit der Zeit nahmen ihre persönlichen Anekdoten jedoch ab. Williams habe all ihre Kraft für die Familie und vor allem ihre Eltern gebraucht, wie sie erklärt.

"Der Gedanke beide Eltern auf einmal zu verlieren, hat seelisch viel von mir verlangt", gesteht sie sich ein.