Pitch bei "Die Höhle der Löwen" eskaliert: Investoren gehen aufeinander los

Köln - Ein Pitch bei " Die Höhle der Löwen " sorgt für einen heftigen Zoff bei zwei Investoren. Doch warum fliegen die Fetzen zwischen Frank Thelen (50) und Dagmar Wöhrl (71)?

Heinz Pöttinger (38) und Beatrice Ilie (28) stellen ihr Start-up "purora" bei "Die Höhle der Löwen" vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Mit dem Motto "FAST GOOD statt FAST FOOD!" wollen Heinz Pöttinger (38) und Beatrice Ilie (28) die Aufmerksamkeit der Löwen für ihr Start-up "purora" gewinnen.

Der 38-Jährige, dessen Familie ein Unternehmen für Landtechnik besitzt, habe schon etwa sieben Millionen Euro in seine Idee gesteckt.

"Wir benötigen 300.000 Euro und einen Partner mit Herz, Vision und Tatendrang", so der Gründer, der im Gegenzug zehn Prozent seiner Anteile anbietet.

Entwickelt hat der Österreicher "ein ganzes Ernährungskonzept, das aus zwei Komponenten besteht", wie Controllerin Beatrice erklärt.

Als es darum geht, welcher Investor Anteile haben möchte, eskaliert die Situation.

"Wenn ich Dagmar richtig verstanden habe, ist sie die offene Mentorin, die das mit euch diskutiert", stichelt Frank Thelen gegen die 71-Jährige und erklärt, dass er und Judith Williams (54), die ein Doppelangebot machen wollen, ihre Meinung mit einer starken Stimme kundtun wollen.