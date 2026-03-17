Pitch bei "Die Höhle der Löwen" eskaliert: Investoren gehen aufeinander los
Köln - Ein Pitch bei "Die Höhle der Löwen" sorgt für einen heftigen Zoff bei zwei Investoren. Doch warum fliegen die Fetzen zwischen Frank Thelen (50) und Dagmar Wöhrl (71)?
Mit dem Motto "FAST GOOD statt FAST FOOD!" wollen Heinz Pöttinger (38) und Beatrice Ilie (28) die Aufmerksamkeit der Löwen für ihr Start-up "purora" gewinnen.
Der 38-Jährige, dessen Familie ein Unternehmen für Landtechnik besitzt, habe schon etwa sieben Millionen Euro in seine Idee gesteckt.
"Wir benötigen 300.000 Euro und einen Partner mit Herz, Vision und Tatendrang", so der Gründer, der im Gegenzug zehn Prozent seiner Anteile anbietet.
Entwickelt hat der Österreicher "ein ganzes Ernährungskonzept, das aus zwei Komponenten besteht", wie Controllerin Beatrice erklärt.
Als es darum geht, welcher Investor Anteile haben möchte, eskaliert die Situation.
"Wenn ich Dagmar richtig verstanden habe, ist sie die offene Mentorin, die das mit euch diskutiert", stichelt Frank Thelen gegen die 71-Jährige und erklärt, dass er und Judith Williams (54), die ein Doppelangebot machen wollen, ihre Meinung mit einer starken Stimme kundtun wollen.
"Die Höhle der Löwen": Investoren teilen gegeneinander aus
Doch die Aussage des Unternehmers gefällt Wöhrl überhaupt nicht, weshalb sie ihm ins Wort fällt.
"Es bringt doch jeder Investor seine Meinung mit ein. Man muss gemeinsam einen Konsens finden. Ich kann doch nicht einfach meine Meinung vorgeben", kontert die 71-jährige ehemalige Bundestagsabgeordnete.
Während Wöhrl bereit ist, 15 Prozent der Anteile für 300.000 Euro zu kaufen, wollen Thelen und Williams 400.000 Euro investieren. Dafür möchten sie aber 20 Prozent des Start-ups haben.
Nach kurzer Beratung mit der Familie teilt der Gründer den drei Löwen mit, dass er nicht bereit sei mehr als 12,5 Prozent der Anteile zu veräußern.
Das passt vor allem Frank Thelen und Judith Williams nicht. "Das Ding begeistert mich, aber ich habe dir auch sofort fair gesagt, was ich tun will und was ich nicht tun will", stellt der 50-Jährige klar.
Und wieder kann sich Wöhrl nicht beherrschen und unterbricht ihren Investoren-Kollegen. "Der passt nicht zu euch!", findet die 71-Jährige, die der Meinung sei, dass es sich um ein Familienunternehmen handele und man dort nicht alles umwerfen könne.
Daher ist sie bereit, sich in der Mitte zutreffen und 300.000 Euro für 13,75 Prozent der Anteile zu zahlen, was den Gründer überzeugt und er dem Deal zustimmt - ganz zum Unmut von Thelen. "Das ist ja Wahnsinn", posaunt er raus.
Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" seht Ihr immer montags, um 20.15 Uhr, bei VOX oder vorab zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Bernd-Michael Maurer