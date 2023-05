Ralf Dümmel wird bei "Die Höhle der Löwen"-Kandidat emotional: "Du bist der geilste Typ, der hier war"

Köln/Wesel – "Shoppen, wie in echt" - das ist die Vision von "eSelly". Selfmade-Unternehmer Olaf Zimmer (42) steckt hinter der innovativen Idee und mimt bei " Die Höhle der Löwen " am heutigen Montagabend den selbstbewussten Geschäftsmann. Rührende Worte von Investor Ralf Dümmel (56) lassen jedoch auch ihn weich werden.

Olaf Zimmer (42) aus Wesel am Niederrhein ist ein waschechter Unternehmer. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Zimmer kommt aus Wesel, einem Ort am Niederrhein. Dort machte er sich direkt nach der Schule selbstständig. Ausbildung oder Studium? Fehlanzeige.

Inzwischen ist er Chef eines 75 Mann starken E-Commerce-Unternehmens und schreibt einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Genug Expertise für ein neues Unternehmen sollte er eigentlich mitbringen.

Doch Zimmer braucht die Hilfe der Löwen und stellt ihnen daher seine neueste Idee vor: Mit "eSelly" können Kundinnen und Kunden zwar per App shoppen, können dort aber auf videobasierten Content und Live-Shopping zurückgreifen. "Dadurch sollen die Käuferinnen und Käufer wieder inspiriert und beraten werden, so wie in der Stadt, dem Einkaufszentrum oder auf dem Flohmarkt", erklärt er den Investoren.

Per swipe, ähnlich wie auf einschlägigen Social-Media-Plattformen, können die Produkte angesehen werden. Ist man interessiert, können sich zwei Kontakte sogar zum Video-Call verabreden, um offene Fragen zu klären.