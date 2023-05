Shitstorm nach ihrem "Höhle der Löwen"-Auftritt: Jetzt reagieren die "kruut"-Gründer

Köln/Berlin - Ging dieser Schuss etwa nach hinten los? Nach ihrem Auftritt im Staffelfinale der " Höhle der Löwen " haben die Gründer des Wildkräuter-Start-ups "kruut" anstelle von Lob und neuen Fans heftige Kritik geerntet. Jetzt bezieht das Berliner Duo Stellung und verteidigt seine viel kritisierte Entscheidung in der VOX-Gründershow.

Thorben Stieler und Annika Krause (beide 29) haben ihr Start-up "kruut" in der "Höhle der Löwen" vorgestellt. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Annika Krause und Thorben Stieler (beide 29) hatten sich dem Urteil der "Raubkatzen" mit einem ganz klaren Ziel gestellt: Sie wollten einen Deal über 400.000 Euro abschließen und dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile abgeben - höchstens!

Verhandlungsspielraum war dabei nämlich nicht vorgesehen. So hatten gleich mehrere Investoren den Gründern ein Angebot unterbreitet. Dagmar Wöhrl (69) war bereit, den geforderten Betrag zu zahlen, allerdings für 15 Prozent der Anteile.

Für die beiden Berliner war das jedoch zu viel verlangt. Anstatt einzuwilligen, gingen sie lieber ohne einen Deal aus der "Höhle der Löwen".

Für viele Zuschauer eine völlig unverständliche Entscheidung. So sammelten sich unter dem jüngsten Instagram-Posting von "kruut" zahlreiche Negativ-Kommentare.

"Gierig, abgehoben und unsympathisch kamt ihr rüber", kritisierte ein User und unterstellte den Gründern wie viele andere auch, dass sie einzig zu Werbezwecken an der TV-Show teilgenommen hätten. An einem Deal seien sie demnach von Beginn an gar nicht interessiert gewesen.

Ein Verdacht, den auch schon Carsten Maschmeyer (64) in der Folge vom gestrigen Montag geäußert hatte: "Die werden das bereuen oder die wollten nur Werbung."