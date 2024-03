TV-Comeback! Auf diesen Kult-Investor dürfen sich die Fans in der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" freuen

Köln - Dieses Comeback sorgt für ein echtes TV-Beben! In der neuen Staffel der VOX-Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen" wird ein altes Gesicht in die Investoren-Familie zurückkehren.

Die Investoren freuen sich schon auf den Staffelstart am 8. April (v.l.n.r.): Tijen Onaran (38), Carsten Maschmeyer (64), Janna Ensthaler (40), Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Nils Glagau (48) und Tillman Schulz (34). © RTL/Boris Breuer

Denn wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Kult-Investor Frank Thelen (48) das Löwen-Rudel in der kommenden Staffel komplettieren - zumindest für eine Folge.

Der 48-Jährige soll in der "All Stars"-Sendung einen Gast-Auftritt haben. Die Folge wird zwar erst Ende August auf den deutschen Mattscheiben zu sehen sein, doch die Dreharbeiten sollen bereits am morgigen Dienstag in Köln starten.

Thelen hatte die Kult-Sendung 2020 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich besser auf seine diversen Projekte und Start-ups konzentrieren zu können. Nun scheint er jedoch vor einem TV-Comeback zu stehen.

Neben dem 48-Jährigen soll auch Erlebnis-Unternehmen Jochen Schweizer (66) in der "All Stars"-Folge zu sehen sein.