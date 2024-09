Zum Start der Jubiläumsstaffel: Dieser Promi pitcht bei "Die Höhle der Löwen"

Wird gleich in Folge Eins der Jubiläumsstaffel einen hochemotionalen Pitch hinlegen: der ehemalige Sportkommentator und Ex-Promi-Big Brother Teilnehmer Werner Hansch (86). © RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Rede ist von Sportkommentator Werner Hansch (86). Der Ex-Promi-Big-Brother-Teilnehmer wird gleich in der ersten Ausgabe am Montagabend sein Start-up "Zockerhelden" vorstellen.

Der Pitch wird dabei hochemotional, denn: Hansch war jahrelang spielsüchtig. Er verzockte bis zu seiner Therapie mehr als eine halbe Million Euro bei Pferdewetten. Er geriet dabei nach eigener Aussage so in finanzielle Not, dass er Freunde und Verwandte belog, um an Geld zu kommen.

Nun will er Menschen helfen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Gemeinsam mit Rechtsexperten versucht er, Opfern von illegalen Glücksspiel-Angeboten ihr Geld zurückzuholen.

Der Grund: Bis 2021 war Glücksspiel in Deutschland weitgehend illegal. Viele Spiele und Wetten hätten also gar nicht erst angeboten werden dürfen.

Ob er mit diesem auch emotionalen Pitch bei den Löwen punkten kann?