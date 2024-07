Zuschauer-Ranking bei "Die Höhle der Löwen" verrät: Das sind die beliebtesten TV-Investoren

Köln - Im Juni ist bereits die 15. Staffel der VOX-Erfolgsshow " Die Höhle der Löwen " ("DHDL") zu Ende gegangen. Doch welcher Investor kam bei den Zuschauerinnen und Zuschauern am besten an?

Wird Kult-Investor Frank Thelen (48) künftig wieder Teil der VOX-Show? © Marcus Brandt/dpa

Im Gegensatz dazu kommen die neuesten Löwen, Tillmann Schulz (34) und Tijen Onaran (39), beide seit 2023 dabei, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bisher schlecht weg. Während Schulz Letztplatzierter ist, kann sich Onaran nur dicht davor einreihen.

"Ich kenne Umfragen, in denen ich besser platziert ist", gibt sich Schulz trotz der für ihn ernüchternden Ergebnisse gelassen. Zumal für ihn ohnehin feststehen würde, dass "ich nicht aufgrund meiner großen Beliebtheit Teil der Sendung bin."

Ihm sei es wichtiger, zu liefern und so einen Mehrwert in das Format zu bringen, meint der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat: "Ich habe mit am meisten in unsere Gründer investiert und ihre Geschäftsmodelle zusammen mit ihnen weitergebracht. Das ist bei 'DHDL' nicht ganz unwichtig."

Ob das auch Sender VOX und die Produktionsfirma so sehen? Immerhin überlegen die dem Vernehmen nach bereits, mit Frank Thelen (48) einen der beliebtesten Ex-Löwen zurückzuholen, um dem Quotenrückgang entgegenzuwirken.