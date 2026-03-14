Nächste Wollny-Eskalation! Schwiegersohn erhebt üble Vorwürfe: "Bedauere sehr, dass ich so lange geschwiegen habe"

Hückelhoven - Bei den Wollnys geht es derzeit drunter und drüber. Einst für ihren starken Zusammenhalt bekannt, scheint es innerhalb der Großfamilie aktuell abermals mächtig zu kriseln.

Servet Özbek ist seit April 2025 mit Loredana Wollny (22) verheiratet - und hat jüngst schwere Vorwürfe gegen Schwiegermutter Silvia Wollny (61) erhoben. © Bildmontage: Instagram/servetozbekkk

Im Fokus stehen dabei Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) und Schwiegersohn Servet Özbek, der im vergangenen April Nesthäkchen Loredana Wollny (22) das Jawort gegeben hatte und inzwischen zwei Kinder mit der Wollny-Tochter hat.

So hatte der zweifache Vater am Freitag auf seinem Instagram-Kanal mehrere Statements veröffentlicht, die aufhorchen ließen und dabei nicht nur heftige Kritik an seiner Schwiegermutter geübt, sondern der Elffach-Mama gar kriminelle Energie unterstellt.

"Erinnerst du dich, Silvia, als wir bei Edeka [...] gedreht haben? Einmal hast du zwei Sixpacks Wasser mitgehen lassen und einmal ein Sixpack Cola. [...] Ich musste so lachen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich auch sehr geschämt", behauptete Servet in seiner Story und deutete obendrein an, es habe noch weitere solcher Vorfälle gegeben. Doch damit nicht genug!

"Ich bedauere sehr, dass ich so lange geschwiegen habe, aber bald werden wir die wahren Gesichter mancher Menschen enthüllen und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden", kündigte Loredanas Mann an.