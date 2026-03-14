Nächste Wollny-Eskalation! Schwiegersohn erhebt üble Vorwürfe: "Bedauere sehr, dass ich so lange geschwiegen habe"
Hückelhoven - Bei den Wollnys geht es derzeit drunter und drüber. Einst für ihren starken Zusammenhalt bekannt, scheint es innerhalb der Großfamilie aktuell abermals mächtig zu kriseln.
Im Fokus stehen dabei Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) und Schwiegersohn Servet Özbek, der im vergangenen April Nesthäkchen Loredana Wollny (22) das Jawort gegeben hatte und inzwischen zwei Kinder mit der Wollny-Tochter hat.
So hatte der zweifache Vater am Freitag auf seinem Instagram-Kanal mehrere Statements veröffentlicht, die aufhorchen ließen und dabei nicht nur heftige Kritik an seiner Schwiegermutter geübt, sondern der Elffach-Mama gar kriminelle Energie unterstellt.
"Erinnerst du dich, Silvia, als wir bei Edeka [...] gedreht haben? Einmal hast du zwei Sixpacks Wasser mitgehen lassen und einmal ein Sixpack Cola. [...] Ich musste so lachen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich auch sehr geschämt", behauptete Servet in seiner Story und deutete obendrein an, es habe noch weitere solcher Vorfälle gegeben. Doch damit nicht genug!
"Ich bedauere sehr, dass ich so lange geschwiegen habe, aber bald werden wir die wahren Gesichter mancher Menschen enthüllen und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden", kündigte Loredanas Mann an.
Loredana Wollny mit Kindern in der Türkei bei Ehemann Servet
Was zum Zerwürfnis zwischen dem Wollny-Ehemann und der elffachen Mutter geführt hat, ist unklar. In der familieneigenen Doku-Soap "Die Wollnys" hatte sich Servet stets glücklich innerhalb der Großfamilie seiner Frau gezeigt, sich insbesondere auch mit Familienoberhaupt Silvia prächtig verstanden.
Nun scheint es jedoch auch zwischen Loredana selbst und ihrer Mutter Differenzen zu geben: Die 22-Jährige ist nicht nur ihrer gesamten Familie bei Instagram entfolgt (in heutigen Zeiten ein beinahe sicheres Indiz für ein Zerwürfnis), sondern jüngst auch samt der beiden Kinder ihrem Ehemann in die Türkei hinterher gereist, wie neue Aufnahmen der vier auf dem Kanal des zweifachen Vaters gezeigt haben.
In seiner Instagram-Story deutete Servet zudem an, Silvia habe ihrer jüngsten Tochter Unrecht getan und schrieb: "Inzwischen hast du ihr auch dein wahres Gesicht gezeigt", ohne dabei jedoch konkreter zu werden.
Silvia Wollny auch mit Tochter Loredana zerstritten?
Und Silvia? Die äußerte sich weder öffentlich auf ihrem Instagram-Kanal zu den Vorwürfen noch beantwortete die TV-Bekanntheit eine TAG24-Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme.
Vor einigen Tagen hatte die 61-Jährige lediglich ein kurzes Video geteilt, in dem sie bereits ankündigte, dass einige bekannte Gesichter bald nicht mehr bei den "Wollnys" im TV zu sehen sein werden.
Was zwischen den Familienmitgliedern vorgefallen ist, bleibt demnach vorerst unklar. Nur so viel scheint sicher - ruhig geht es im Hause Wollny derzeit wohl nicht zu.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/servetozbekkk, Instagram/wollnysilvia