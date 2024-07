Zyste geplatzt! Fans in Sorge um Skandal-Tochter von Silvia Wollny

Calantha dachte sich aber erst einmal nichts dabei, und ging schlafen. Doch ihr Zustand wurde über Nacht nicht besser. "Am nächsten Morgen hatte ich extreme Schmerzen und fuhr am Abend ins Krankenhaus", so die leibliche Mutter von Cataleya Wollny (5).

Die 23-Jährige hat sich mit ihrer gesamten TV-bekannten Großfamilie verkracht und lebt ihr ganz eigenes Leben. © Instagram/calanthawollnyofficial (Screenshot)

Wie die ehemalige "Die Wollnys"-Darstellerin weiter ausführt, werden die Symptome und Schmerzen zum aktuellen Zeitpunkt noch mit Antibiotika behandelt. Sonderlich viel besser geht es der 23-Jährigen aber noch nicht.

Zum Abschied gab sie den besorgten Fans, die ihr in den Kommentaren unter ihrem jüngsten Beitrag zuhauf alles Gute und schnelle Genesung wünschen, aber noch ein wenig Hoffnung auf eine verstärkte Social-Media-Aktivität den Weg.

"Ich versuche, mich ab nächste Woche mal wieder etwas öfters zu melden, wenn es mir besser geht", versprach die Wollny-Aussteigerin. Sie hofft, dass die Medikamente anschlagen und es ihr dadurch schon bald wieder besser geht.

In den vergangenen Wochen verging kaum ein Tag, an dem die 23-Jährige nicht mit neuen Enthüllungen über ihre Mama oder eines ihrer Geschwister für negative Schlagzeilen sorgte. Was die Gemüter am meisten erhitzt, ist und bleibt das Schicksal der kleinen Cataleya.