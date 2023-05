Der Karten-Trick auf der AIDA-Kreuzfahrt: "Manche Gäste sind überrascht!"

Rostock - Seit 1996 fährt die mittlerweile aus zwölf Schiffen bestehende AIDA-Flotte jährlich etwa 1,3 Millionen Gäste über die Weltmeere. Welche genau durchdachten Strategien sich hinter dem mit einem unverwechselbaren Kussmund versehenen Bug an Bord verstecken, um den Gewinn zu maximieren, wissen mehrere Insider.

Die Aidadiva läuft in den Rostocker Hafen ein. An Bord werden Tricks angewandt, um die Gäste zum Kaufen zu animieren. © Jens Büttner/dpa

Los geht es mit der Umsatzsteigerung bei der Rostocker Reederei schon im Buchungsvorgang. Das Kreuzfahrt-Unternehmen wirbt mit Frühbucher-Rabatten mindestens drei Monate vor Urlaubsbeginn mit Ersparnissen bis zu 3000 Euro.

Klingt verlockend, zählt aber nur für den Premium-Tarif, also den teuersten. Das erzählt Daniel, der seit sieben Jahren in der AIDA-Zentrale arbeitet, in der ZDF-Doku "AIDA: Die Insider".

Die breite - und vielleicht nicht ganz so gut betuchte - Mehrheit könne hingegen bei den limitierten Vario-Tarifen sparen, die Last-Minute-Angebote beinhalten. Dafür darf man aber nicht auf eine spezielle Reiseroute versteift, sondern möglichst flexibel sein. Mit jenem Tarif will der Kreuzfahrt-Gigant leere Kabinen füllen - auch für einen günstigeren Preis.

Angekommen an Bord wird alles mit der Zimmerkarte bezahlt. Das ist nicht nur bequemer für die Reisenden, es maximiert auch den AIDA-Gewinn weiter.

Denn mit der auch als Ausweisdokument und als Eintrittsberechtigung nach Landgängen dienenden Karte gehen Einkäufe an der Bar, in Shops oder dem Spa-Bereich deutlich unbeschwerter, man verliert ebenso schnell den Überblick.