Dreifachmord von Starnberg: True-Crime-Doku zeigt "bisher unbekannte Einblicke"

München - Gerade fiel das Urteil im Prozess um den Dreifachmord in Starnberg , da gibt es auch schon eine Dokumentation über die Tat. Der Zweiteiler "Die Toten von Starnberg" läuft am 18. März auf RTLZWEI .

"Originale Handyaufnahmen und Chatverläufe der Angeklagten ermöglichen bisher unbekannte und schockierende Einblicke in die verheerende Dynamik dieses erschütternden Kriminalfalls", heißt es in einer Mittelung des Senders.

Bereits vor einem Jahr hatte B. ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er räumte ein, dass er durch die Morde an die Waffen seines Freundes Vincent P. kommen wollte und einen Amoklauf verhindern wollte. Was steckt hinter diesem Geständnis?

Im Januar 2020 waren die Leichen des Vincent P. (21) und dessen Eltern entdeckt worden. Zunächst ging man von einem Familiendrama aus. Doch dann nahm der Fall eine spektakuläre Wendung: B. und sein Komplize V. sollen alle drei Menschen in ihrem Haus in Starnberg ermordet haben - wie konnte es so weit kommen?

Diese Waffen spielen beim Mordfall in Starnberg eine wichtige Rolle. © RTLZWEI, Skarabäus Entertainment

Die Dokumentation nimmt die Biografien von Täter und Opfer unter die Lupe. "Die Doku blickt hinter die Fassade einer Clique von Heranwachsenden, deren Alltag von Waffenbesitz, Drogenkonsum und krimineller Geldbeschaffung geprägt ist", erklärte RTLZWEI.

Wie kamen die jungen Männer an das Arsenal an Waffen? Warum bildet sich in einem so bürgerlichen Umfeld überhaupt eine kriminelle Clique?

Die Macher der Doku sprechen mit Familienmitgliedern, Freunden und Anwälten, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Die Ermittlungserfolge und Irrwege der Polizei werden nachgezeichnet und von Experten eingeordnet.

Außerdem wird der Prozess, der seit August 2021 lief, bis zum Urteil 2023 verfolgt.