Spektakulärer Juwelenraub im Grünen Gewölbe: So nah an der Tat wie noch nie

Dresden/Leipzig - Neben dem Einsturz der Carolabrücke ist der spektakuläre Raub im Grünen Gewölbe eines der prägendsten Ereignisse der Dresdner Stadtgeschichte. In einer neuen Dokumentation wird der Fall noch einmal aufgerollt.

Seit Mittwoch in der ARD-Mediathek verfügbar: die MDR-Doku "Millionencoup im Grünen Gewölbe". © MDR/Staatliche Kunstsammlungen

Aufgrund des Raubüberfalls auf den Louvre in Paris entschied sich der MDR dazu, seine Doku "Millionencoup im Grünen Gewölbe" bereits jetzt zu veröffentlichen. Seit Mittwoch ist die dreiteilige Reihe in der ARD-Mediathek abrufbar.

Dem Zuschauer bieten sich dabei tiefe Einblicke in den Tathergang und die anschließenden Ermittlungen. Zu Wort kommt etwa die Polizistin, die im Streifenwagen in der Nacht auf den 25. November 2019 als eine der Ersten am Tatort aufschlug: "Wir sind ohne Sirene und ohne Blaulicht losgefahren, damit wir die Täter - wenn möglich - noch im Objekt stellen können."

Auch Ermittler der Sonderkommission "Epaulette", ein Brandursachenermittler, der Direktor des Grünen Gewölbes sowie Anwohner, die vom abgefackelten Fluchtfahrzeug in einer Tiefgarage im Stadtteil Mickten in Lebensgefahr gebracht worden sind, schildern die Erlebnisse aus ihrer Sicht.

"Einfach nur umdrehen und versuchen, hier lebend rauszukommen", erzählt Elke Hase, die an jenem Morgen die Tiefgarage betrat, als nur wenige Meter von ihr entfernt plötzlich das Auto explodierte.