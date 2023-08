Terra-X-"Welten-Saga" geht in eine neue Runde: Was Christopher Clark besonders beeindruckt hat

Berlin/Dresden - Er ist Australier, lehrt an der Universität im englischen Cambridge Neuere Europäische Geschichte und ist Experte für Deutschlands Historie: Christopher Clark (63) kennt sich in der Welt(-Geschichte) also bestens aus. Nun nimmt er die ZDF-Zuschauer in seiner Terra-X-Reihe "Welten-Saga" wieder auf seinen Reisen mit, beginnend im italienischen Neapel. Im Interview mit TAG24-Redakteurin Saskia Hotek erzählt er, welche Erlebnisse ihn besonders geprägt haben und auf welche Einladung er noch wartet.