Todesfalle Deutsches Schienennetz? ARD-Doku enthüllt schockierende Zahlen und Daten

Garmisch-Partenkirchen - War die schreckliche Zug-Katastrophe in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Todesopfern Anfang Juni 2022 eine Folge maroder Bahnstrecken? Eine aktuelle ARD-Doku wirft ein düsteres Bild auf den Zustand des Bahnnetzes in Deutschland.

"Wir wissen alle, in welchem Zustand die Strecke ist ...", wird eine WhatsApp-Nachricht eines Lokführers zitiert. "Ab Tutzing ist alles im Arsch", schreibt ein anderer. "Also quasi wirklich richtig im Arsch."

Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. © Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa

Die meisten Parteien aller Couleur werben immer wieder für die Bahnunternehmen. Aber warum wird das Netz dabei so vernachlässigt, wenn beim Personal offenbar die Hotspots derart berüchtigt sind?

Einer der Gründe könnte sein, dass Deutschland rund 40 Prozent weniger für seine Bahnen locker macht, als der Durchschnitt der anderen europäischen Länder. Im Pro-Kopf-Vergleich stehen nur Spanien und Frankreich laut Statistik noch schlechter da.

114 Euro pro Bundesbürger wurden 2022 in die Bahnstrecken gesteckt. Zum Vergleich: Österreich investierte mit 329 Euro pro Einwohner fast das Dreifache - und liegt hierbei noch nicht einmal unter den Top 3 in Europa. Schwere Vorwürfe werden in den Unfall-Zusammenhängen nicht nur der Politik gemacht. Auch der Deutschen Bahn werden durch Experten konkrete Fehlverhalten in der Dokumentation vorgehalten.

Der Film "Sicher Bahnfahren!" von dem mehrfach ausgezeichneten Regisseur Claus Hanischdörfer ist ab sofort in der ARD Mediathek zu finden.