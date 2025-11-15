Nachtschichten, schlechte Bezahlung und Co: Trotzdem ist Tierheimleiter dankbar für seinen Job

Wien - In der Sendung "Martin Rütters Tierheimhelden" besuchen Ex-Gastronom Detlef Steves (56) und Hundetrainerin Conny Sporrer das Tierschutzhaus im österreichischen Vösendorf. Leiter Stephan Scheidl erklärt, warum er seinen Job so sehr liebt.

Leiter Stephan Scheidl ist froh, jeden Tag mit den Tieren zu arbeiten. © Screenshot/Instagram/@tierschutzaustria

Das Tierschutzhaus in Vösendorf ist mit vier Hektar und 70 Mitarbeitern das größte Tierheim in Wien und sogar eines der größten Europas. Das Besondere: Die Institution nimmt jedes Tier an. Rund 2100 Haustiere, Waldtiere und Exoten leben dort übergangsweise.

Seit fünf Jahren arbeitet Stephan Scheidl beim Tierschutz Austria. "Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir nie Steine in den Weg gelegt haben. Sie haben mich immer gefördert", erzählt der ausgebildete Tierpfleger in der VOX-Sendung.

Andere hingegen hätten ihm wegen Nachtschichten, Wochend-Diensten und schlechter Bezahlung von der Arbeit mit Tieren abgeraten: "Was aber niemand gesagt hat, ist, wie schön dieser Job sein kann und wie wichtig er ist."

Scheidl führt Detlef Stevens durch das Gebäude, lässt ihn an seinem Alltag mit den Tieren teilhaben.