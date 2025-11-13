RTL bekommt neuen Chef: Das ändert sich im Konzern

Köln/Gütersloh - Clement Schwebig (48) soll neuer Chef der RTL Group werden.

RTL bekommt ab 2026 einen neuen Chef. © Thomas Banneyer/dpa

Der Manager wird im Mai 2026 Nachfolger von Thomas Rabe (60), der den Posten dann nach rund sieben Jahren abgibt, wie der Konzern mitteilte.

Schwebig war bislang Chef des Westeuropa- und Afrika-Geschäfts beim US-Medienkonzern Warner Bros. Discovery.

Zur RTL Group, die vollständig zu Bertelsmann gehört, zählen neben RTL Deutschland auch Fernsehsender und Streamingplattformen in mehreren europäischen Ländern.

Mit ihren Angeboten erreicht die Gruppe täglich Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ist eine der wichtigsten Säulen des Bertelsmann-Konzerns.