Mann sucht verschollenen Bruder: "Er ist ein Teil von mir"
Salzgitter/Köln - Jürgen (73) aus Salzgitter (Niedersachsen) hat einen Herzenswunsch: seinen kleinen Bruder kennenzulernen, der seit Jahrzehnten verschollen ist.
In der aktuellen Folge der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" begibt sich der ehemalige Marine-Soldat auf eine bewegende Spurensuche.
Seit Jahrzehnten trägt er ein Foto bei sich: das Bild seines kleinen Br uders Eckhart, den er nie kennenlernen durfte.
Der 1951 geborene Jürgen verbrachte seine ersten neun Lebensjahre liebevoll umsorgt bei seinen Großeltern in Salzgitter. Seine Mutter war damals erst 19 und alleinstehend.
Als Jürgen später mit ihr und seinem Stiefvater nach Mülheim zog, änderte sich sein Leben dramatisch: Der Stiefvater war streng und schlug ihn. "Ich habe von ihm keine Liebe erfahren", so der 73-Jährige.
Mit 14 oder 15 Jahren erfuhr er durch einen Cousin erstmals, dass er einen kleinen Bruder hat - Eckhart. Doch sein Stiefvater verbot Jürgens Mutter, über das Kind zu sprechen. Eckhart lebte anscheinend zunächst bei einem Onkel und wurde später zur Adoption freigegeben.
Zu jedem Geburtstag seines Bruders hat Jürgen Glückwünsche notiert, alles für den Tag, an dem er sie überreichen kann. Dafür suchte er nun die Hilfe von Julia Leischik (55).
Jürgens kleiner Bruder Eckhart war auch Soldat bei der Marine
Eckharts Spuren führen die Moderatorin zunächst nach Sylt, wo er 1977 gemeldet war. Eine Familie Behrend hatte ihn adoptiert.
Dann die Überraschung: Die Adresse gehört zu einer einstigen Marine-Kaserne. So wie Jürgen, der mit seinen Kameraden auf See einst ein neues Zuhause gefunden hatte, war Eckhard anscheinend auch Soldat gewesen.
Doch die Kaserne existiert seit etwa 15 Jahren nicht mehr. Das Einwohnermeldeamt findet weder seinen Namen noch die Adoptivfamilie.
Vom Stadtarchiv jedoch kommt ein Hinweis - ein Bild vom 20-jährigen Eckhart, wie er im Marinechor sang. So verschlägt es Leischik nach Cuxhaven, wo sie mit vielen alten Soldaten spricht. Doch niemand kennt ihn.
In Köln trifft sie sich für einen Zwischenstand mit dem aufgewühlten Jürgen. Dieser wird ganz emotional, als er erfährt, dass sein Bruder als Marine-Soldat unbekannterweise in seine Fußstapfen getreten ist.
"Er gehört zur Familie. Er ist ein Teil von mir. Und deswegen muss ich den Kontakt haben", sagt Jürgen mit brüchiger Stimme. "Ich habe mir immer einen kleinen Bruder gewünscht."
Letztendlich bringt das Einwohnermeldeamt in Cuxhaven eine frische Spur: Eckhart soll seit zwei Jahren in Bremerhaven leben.
Ob Jürgen nach so vielen Jahren endlich seinen kleinen Bruder kennenlernen darf, zeigt die komplette Folge bei Joyn.
Titelfoto: Joyn