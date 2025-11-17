Mann sucht verschollenen Bruder: "Er ist ein Teil von mir"

Salzgitter/Köln - Jürgen (73) aus Salzgitter ( Niedersachsen ) hat einen Herzenswunsch: seinen kleinen Bruder kennenzulernen, der seit Jahrzehnten verschollen ist.

Wenn der ehemalige Marine-Soldat Jürgen (73) Trost sucht, fährt er ans Meer oder an einen See. © Joyn

In der aktuellen Folge der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" begibt sich der ehemalige Marine-Soldat auf eine bewegende Spurensuche.

Seit Jahrzehnten trägt er ein Foto bei sich: das Bild seines kleinen Br uders Eckhart, den er nie kennenlernen durfte.

Der 1951 geborene Jürgen verbrachte seine ersten neun Lebensjahre liebevoll umsorgt bei seinen Großeltern in Salzgitter. Seine Mutter war damals erst 19 und alleinstehend.

Als Jürgen später mit ihr und seinem Stiefvater nach Mülheim zog, änderte sich sein Leben dramatisch: Der Stiefvater war streng und schlug ihn. "Ich habe von ihm keine Liebe erfahren", so der 73-Jährige.

Mit 14 oder 15 Jahren erfuhr er durch einen Cousin erstmals, dass er einen kleinen Bruder hat - Eckhart. Doch sein Stiefvater verbot Jürgens Mutter, über das Kind zu sprechen. Eckhart lebte anscheinend zunächst bei einem Onkel und wurde später zur Adoption freigegeben.

Zu jedem Geburtstag seines Bruders hat Jürgen Glückwünsche notiert, alles für den Tag, an dem er sie überreichen kann. Dafür suchte er nun die Hilfe von Julia Leischik (55).