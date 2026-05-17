Drama bei TV-Show: Reality-Kandidat verliert sein Bein

Dominikanische Republik - Die Dreharbeiten zur griechischen Ausgabe von " Survivor " werden von einem tragischen Unfall überschattet: Ein Teilnehmer der Show wurde von einem Boot erfasst und dabei schwer verletzt.

Bei der Kollision mit einem Touristenboot verlor der Mann einen Teil seines Beins. (Symbolbild) © 123RF/ggfoto

Das Unglück soll sich am 10. Mai während einer Drehpause ereignet haben, als Kandidat Stavros Floros (21) in der Dominikanischen Republik beim Speerfischen vor der Küste unterwegs war.

Wie das US-Magazin "Entertainment Weekly" berichtete, sei der junge Mann ohne Signalboje in einem Gebiet getaucht, das regelmäßig von Touristenbooten befahren werde.

Dabei passierte der furchtbare Unfall: Ein vorbeifahrendes Boot rammte den Griechen "versehentlich", wobei sein linkes Bein von den Propellern getroffen und unterhalb des Knies amputiert wurde. Auch am rechten Knöchel erlitt der 21-Jährige durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen.

Floros' Zustand sei "ernst, aber stabil", erklärte die Produktionsfirma AcunMedya in einer Stellungnahme. Demnach befinde sich der Kandidat weiterhin im Krankenhaus, sei aber außer Lebensgefahr.