Drama bei TV-Show: Reality-Kandidat verliert sein Bein
Dominikanische Republik - Die Dreharbeiten zur griechischen Ausgabe von "Survivor" werden von einem tragischen Unfall überschattet: Ein Teilnehmer der Show wurde von einem Boot erfasst und dabei schwer verletzt.
Das Unglück soll sich am 10. Mai während einer Drehpause ereignet haben, als Kandidat Stavros Floros (21) in der Dominikanischen Republik beim Speerfischen vor der Küste unterwegs war.
Wie das US-Magazin "Entertainment Weekly" berichtete, sei der junge Mann ohne Signalboje in einem Gebiet getaucht, das regelmäßig von Touristenbooten befahren werde.
Dabei passierte der furchtbare Unfall: Ein vorbeifahrendes Boot rammte den Griechen "versehentlich", wobei sein linkes Bein von den Propellern getroffen und unterhalb des Knies amputiert wurde. Auch am rechten Knöchel erlitt der 21-Jährige durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen.
Floros' Zustand sei "ernst, aber stabil", erklärte die Produktionsfirma AcunMedya in einer Stellungnahme. Demnach befinde sich der Kandidat weiterhin im Krankenhaus, sei aber außer Lebensgefahr.
TV-Sender stoppt Ausstrahlung von "Survivor Greece"
"Vom ersten Moment an wurde sofort reagiert, um Hilfe zu leisten und den verletzten Teilnehmer sicher zu transportieren", hieß es in dem Statement weiter. Die zuständigen Hafenbehörden seien bereits eingeschaltet und würden den Vorfall nun untersuchen, "um die Umstände vollständig zu ermitteln".
Auch der Sender hat inzwischen auf das Unglück reagiert und die Ausstrahlung des beliebten TV-Formats vorerst gestoppt. Bis die genaue Ursache des Vorfalls aufgeklärt sei, werde die Sendung ausgesetzt, teilte Skai TV mit.
Der Sender kündigte außerdem an, den Reality-Star finanziell zu unterstützen und sich an den Kosten für seine Behandlung sowie die spätere Reha zu beteiligen.
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