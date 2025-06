Dreharbeiten mitten in Leipzig: Messestadt wird Schauplatz für neue ZDF-Serie

Mithilfe dieser Technologien versuchen Aart Westerfeld (Oliver Masucci, 56), ein von quälenden Erinnerungen heimgesuchter Kriegsveteran, und Nina Bittman (Sophie Mousel, 34), eine idealistische Europol-Agentin, den Mord an einem EU-Abgeordneten aufzuklären. Das ungewöhnliche Duo kommt dabei einer Tech-Verschwörung auf die Spur, die Europa in seinen Grundfesten zu erschüttern droht.

Basierend auf dem Roman "Drohnenland" von Autor Tom Hillenbrand werde derzeit in Polen sowie in Dresden und Leipzig im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit Magenta TV gedreht.

Noch steht nicht fest, wann die Serie ausgestrahlt werden soll. © TAG24/Nico Zeißler

Der Near-Future-Thriller, der die Schnittstellen von Macht, Überwachung und Technologie untersucht, wird von den Regisseuren Max Zähle (47) und Félix Koch (45) inszeniert. In weiteren Rollen stehen Sibel Kekilli (45), Gijs Naber (44), Elise Schaap (42), Marc Limpach (50) und Alexander Scheer (49) vor der Kamera.

Die Dreharbeiten in Polen und Deutschland sowie im Anschluss in Luxemburg und den Niederlanden dauern voraussichtlich bis Anfang August 2025. Die Produktionsfirma "Syrreal Entertainment" trat bisher beispielsweise durch die Netflix-Erfolgsserie "Dogs of Berlin" in Erscheinung.

Unter welchem Namen die Serie erscheinen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher. "Droneland" werde derzeit lediglich als Arbeitstitel geführt, heißt es. Ein Sendetermin steht ebenfalls noch nicht fest.