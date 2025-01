Haare ab fürs Dschungelcamp: Anna-Carina Woitschack zeigt ihren neuen Look!

Köln/Australien - Auf gepackten Koffern: Anna-Carina Woitschack fiebert ihrer bevorstehenden Teilnahme am RTL- Dschungelcamp entgegen. Vorher zog es die 32-Jährige aber noch zum Friseur - aus gutem Grund!

Ihre Fans ließ die ehemalige " Deutschland sucht den Superstar "-Teilnehmerin von 2011 natürlich hautnah an der Veränderung teilhaben - und zwar in Form eines unterhaltsamen Video-Clips.

Kurzerhand stattete sie dem Scherenakrobaten ihres Vertrauens also noch schnell einen Besuch ab und verriet dabei eine Heimlichkeit. "Kleines Beauty-Geheimnis von mir … Ich trage seit vielen Jahren Tape-Extensions!", so die TV-Bekanntheit.

Seit rund zwei Jahren ist die Schlagersängerin nun schon mit ihrem neuen Partner Daniel Böhm liiert. © Instagram/anna.carina.woitschack (Screenshot)

Darin ist zu sehen, wie Woitschacks bekannte blonde Haarpracht einer deutlich kürzeren Frisur weichen muss. Vom Ergebnis ist die 32-Jährige mehr als begeistert: "Ich bin superhappy. Fertig ist der dschungeltaugliche Look. So geht es jetzt nach Australien."

Auch aus den Reihen ihrer Community hagelte es einige schöne Komplimente. "Endlich mehr Persönlichkeit. Lang und Wellen hat doch jeder. Viel frecher", war nur einer von vielen positiven Kommentaren unter dem entsprechenden Beitrag.

Mit ihrem neuen Look zeigt sich die Sängerin sofort angriffslustig. Ihr Plan: "Als erste Schlagersängerin will ich die Dschungelkrone in die Schlagerwelt bringen!" Ob das gelingt, wird sich erst ab dem 24. Januar zeigen. Dann startet die neue "IBES"-Staffel.

In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf eine ganz besondere Neuerung freuen: Sämtliche Folgen werden erstmals um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Auftaktfolge geht dabei gleich mal über drei Stunden.