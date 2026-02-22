Applaus für RTL-Moderator wegen Ofarim-Statement: "Ärgere mich, dass ich Dinge nicht richtiggestellt hab"

Köln - Selbstverständlich ist Gil Ofarim (43) auch zum offiziellen Ende des Dschungelcamps , dem Nachspiel, DAS Top-Thema. Überraschend deutlich stellt sich Moderator Jan Köppen (43) darin gegen einige Aussagen des RTL-Königs - während Kollegin Sonja Zietlow (57) wieder kein kritisches Wort verliert.

Gil Ofarim (43) wurde auch im Dschungelcamp-Nachspiel gegrillt. © RTL

Zum Ende der Show am Sonntagabend ergriff Köppen das Wort: "Ich möchte gern etwas sagen und das sage ich nur für mich aus mir heraus, weil ich viel über Dinge nachgedacht hab und ich mich darüber ärgere, dass ich Dinge, die du im Camp gesagt hast, nicht richtiggestellt hab."

Er führte aus: "Du hast immer wieder Andeutungen gemacht, du seist freigesprochen, was du nicht warst und sprichst über eine Verschwiegenheitserklärung, die es in dieser Form nicht gibt und sprichst dann darüber auch wieder mit einer falschen Formulierung. Du musstest dich ja zwei Jahre damit beschäftigen. Du weißt doch im juristischen Sinne, was das heißt?!"

Das Wort "Verschwiegenheitserklärung" sei "ein Fehler, eine unglückliche Wortwahl" gewesen, räumt der Musiker ein. Er schiebt es auf Müdigkeit, Hunger und das 17-tägige Nachbohren, habe es nicht bewusst falsch gesagt. Um gleichzeitig zu unterstreichen, "juristisch ein unschuldiger, freier Mann" zu sein.

"Es gibt da eine Abmachung, die habe ich unterschrieben, dass man nicht darüber spricht, was verhandelt worden ist, warum es so gekommen ist und wer was wem und wie viel zu überweisen hat", so Ofarim. Das ist aber mittlerweile offiziell.

Neben 10.000 Euro unter anderem an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und 20.000 Euro Schmerzensgeld an den zu Unrecht beschuldigten Hotelmitarbeiter Markus W. muss der 43-Jährige auch die Verfahrenskosten in Höhe von rund 40.000 Euro tragen.