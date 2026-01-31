Schwurbel-Alarm im Dschungelcamp: "Ist die Erde flach oder rund?"

Gold Coast (Australien) - An Tag 9 schlägt im Dschungelcamp bei Ariel (22) das Provokationsbarometer wieder voll aus. Entpuppt sich sie die berechnende Drama -Queen als Verschwörungsmystikerin? Oder steckt dahinter Kalkül für noch mehr Aufmerksamkeit? Zudem erhitzt ein Klopapier-Drama die Gemüter: Sicher ist: Mit dem Exit von Nicole Belstler-Boettcher (62) hat das Rauskegeln im RTL-Pritschenlager für D-Promis begonnen.

Ariel (22) will offenbar mit ihrem wilden Ritt auf der Welle der Verschwörungstheorien wieder polarisieren. © RTL

Ariel will Down Under ein Meinungsbild einfangen und fragt an die Bush-Promis gerichtet: "Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?"

Der einhellige Tenor lautet: rund! Eva Benetatou (33) will wissen, wie die Schweizerin auf diesen Trichter kam. Die mittelalterliche Krawallbraut blökt zurück: "Auf TikTok habe ich das gesehen!"

Mirja du Mont (49) will aufklären, brachte einen Globus ins Spiel, doch der Versuch fruchtet nicht.

"Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann", hält Ariel zickig dagegen.

Für Hubert Fella (57) liegt der Grund für den Systemausfall im Oberstübchen auf der Hand: "Das muss ein Scherz sein, das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen." Ariel lässt sich aber nicht beirren und hält auch die Mondladung 1969 für "fake". Zudem glaube sie an Meerjungfrauen.

Wie Hubert und Hardy Krüger Jr. (57), wittert auch Samira Yavuz (32) eine Taktik hinter dieser Unsinns-Diskussion: Der Zweck: Show für Sendezeit machen.