Banger Blick auf die Waage: So viel hat Jürgen Hingsen im Dschungelcamp abgenommen

Jürgen Hingsen (67) musste am Freitagabend als Erster © RTL

"Ich bin nicht enttäuscht. Ich weiß, dass das hier ein Wettkampf ist, und es geht nicht nur darum, wer gewinnt, sondern wie sich die Leute im Camp entwickeln", sagt der frühere Weltklasse-Sportler nach seinem Auszug. Er wollte vor allem teamfähig sein, weil er in den 80er-Jahren als Zehnkämpfer auf sich allein gestellt war.

Zwar sei das Dschungelcamp "eines der größten Erlebnisse, die ich in meinem Leben gehabt habe". Aber am Ende spielte seine Gesundheit nicht mehr so mit.

"Als ich heut' Morgen aufgestanden bin, wusste ich gar nicht, wo oben und unten ist - auch kreislaufmäßig." Und: "Bei mir ist der Substanzverlust enorm, dazu kamen noch Krämpfe durch das abgekochte Wasser, da waren nicht genug Mineralien drin."

Außerdem habe er 15 Kilo abgenommen. Und resümiert: "Reis und Bohnen werde ich eine Zeit lang nicht mehr essen."

Der 2,03 Meter große Sport-Star, der für Deutschland zwischen 1982 und 1986 jeweils Silber bei Olympia, Weltmeisterschaft und zwei Europameisterschaften holte, wiege sonst um die 125 Kilogramm.