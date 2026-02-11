Panne bei Telefon-Voting? Zweifel an Dschungel-Sieg von Gil Ofarim, jetzt reagiert RTL

Köln - Hat Gil Ofarim (43) das " Dschungelcamp " durch eine Voting-Panne gewonnen? Im Netz werden immer mehr Stimmen laut, in denen von Betrug die Rede ist. Was sagt RTL ?

Gil Ofarim (43) ist der Sieger der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". © RTL/DPA

Der 43-jährige Musiker ist zweifelsfrei der am kontrovers diskutierteste Gewinner, den das beliebte Trash-TV-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) in seiner über 20-jährigen Geschichte je hervorgebracht hat.

Samira Yavuz musste sich mit Platz zwei begnügen und war in der Abstimmung ohne jede Chance. Unter ihrem Platzierungspost auf dem offiziellen "IBES"-Kanal auf Instagram laufen ihre Fans seit der Verkündung der Entscheidung allerdings Sturm.

"Ich wollte anrufen und die Leitung war dauernd besetzt", beklagte sich etwa beispielhaft eine Sympathisantin der 32-jährigen Reality-TV-Bekanntheit (unter anderem "Der Bachelor"). Ergänzend fügte diese noch hinzu, dass auch eine Stimmabgabe per SMS nicht möglich gewesen sei.

Die Nummer von Samira sei ihr durchgehend als "nicht verfügbar" angezeigt worden. Auch zahlreiche andere Nutzerinnen und Nutzer beschwerten sich über derartige Probleme im Zusammenhang mit dem finalen Voting zur Dschungel-Krönung.

Nicht selten ist das Wort "Schiebung" in der Kommentarspalte zu lesen. Hat Samira den Sieg womöglich nur aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht geholt?