"Das G in Gil steht für gelogen": Bricht Ofarim im Dschungel sein Schweigen?

Gold Coast (Australien) - Tag Zwei im Dschungel und Reality-Star Ariel (22) legt sich mit Musiker Gil Ofarim (43) an. Laut eigener Aussage darf er sich zu den Geschehnissen rund um den Davidstern-Skandal in Leipzig von 2021 nicht äußern. Einige seiner Mitcamper nehmen ihm das nicht ab.

Ariel (22) ging hart mit Gil Ofarim (43) ins Gericht. © RTL

"Die Leute wollen ja hören, was du zu sagen hast. Darum bist du ja hier", warf Ariel dem Musiker am Lagerfeuer vor.

Ofarim konterte direkt, dass er mehr vorzuweisen habe als nur diese eine Geschichte. Über den Skandal will er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" trotzdem nicht sprechen. Er habe eine Unterlassungserklärung unterschrieben und dürfe nichts sagen.

Für Ariel klang das unglaubwürdig. Für die 22-Jährige stand fest: "Das ist gelogen. Das G in Gil steht für gelogen." Laut ihr mache es keinen Sinn, dass der Anwalt ihm eine Unterlassungserklärung geschickt hätte.

Sein Schweigen sei gegenüber dem Publikum frech. "Du chillst gerade deine Eier hier, damit du dein Geld nimmst, nach Hause gehst und keinen Menschen, der das hier guckt, aufklärst, was du für eine Scheiße gebaut hast", sagte sie.

"Was er getan hat, das kann kein guter Mensch tun", urteilte Ariel. "Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich weiß nur Gil: Lügen, Gil: Verbrecher".