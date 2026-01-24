"Das G in Gil steht für gelogen": Bricht Ofarim im Dschungel sein Schweigen?
Gold Coast (Australien) - Tag Zwei im Dschungel und Reality-Star Ariel (22) legt sich mit Musiker Gil Ofarim (43) an. Laut eigener Aussage darf er sich zu den Geschehnissen rund um den Davidstern-Skandal in Leipzig von 2021 nicht äußern. Einige seiner Mitcamper nehmen ihm das nicht ab.
"Die Leute wollen ja hören, was du zu sagen hast. Darum bist du ja hier", warf Ariel dem Musiker am Lagerfeuer vor.
Ofarim konterte direkt, dass er mehr vorzuweisen habe als nur diese eine Geschichte. Über den Skandal will er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" trotzdem nicht sprechen. Er habe eine Unterlassungserklärung unterschrieben und dürfe nichts sagen.
Für Ariel klang das unglaubwürdig. Für die 22-Jährige stand fest: "Das ist gelogen. Das G in Gil steht für gelogen." Laut ihr mache es keinen Sinn, dass der Anwalt ihm eine Unterlassungserklärung geschickt hätte.
Sein Schweigen sei gegenüber dem Publikum frech. "Du chillst gerade deine Eier hier, damit du dein Geld nimmst, nach Hause gehst und keinen Menschen, der das hier guckt, aufklärst, was du für eine Scheiße gebaut hast", sagte sie.
"Was er getan hat, das kann kein guter Mensch tun", urteilte Ariel. "Ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich weiß nur Gil: Lügen, Gil: Verbrecher".
Viel Geschrei und wenig Sterne: Hubert Fella (58) und Ariel (22) mussten in die Dschungelprüfung
Ariel (22) durfte sich am zweiten Tag im Dschungel auch direkt beweisen. Zusammen mit Produkttest-Legende Hubert Fella (58) musste sie Sterne holen.
In der Prüfung "Wissen macht Bah!" mussten die beiden in Tonnen voll mit stinkendem Dschungel-Müll steigen und innerhalb von zehn Minuten dort erst Fragen suchen, diese beantworten und dann die Sterne sammeln, die mit Zahlenschlössern gesichert waren.
Hubert Fella stellte sich mutig der Aufgabe und gab Ariel gleich mehrere Zahlencodes rüber. Diese schrie und schrie und verstand gar nicht, was ihr Prüfungspartner ihr sagen wollte.
"Ariel, schau mal unten in den Dreck. Ich habe zwei Nummern", brüllte Hubert. Doch Ariel kam gar nicht bis zum Boden. Sie schrie immer weiter. "Ariel, such doch mal die Sterne", forderte er immer wieder, aber ohne Erfolg.
"Ich habe so Panik", gab Ariel zu, konnte ihre Ängste aber nicht überwinden. Die beiden gingen mit null Sternen wieder zurück ins Camp - und dieses Mal sogar in eins, denn die zwei Camps wurden nach der Prüfung zusammengelegt.
"Wieder nichts zu essen, Mensch", fluchte der Produkttester und gab damit schon einen Ausblick auf den morgigen Tag.
Wenig überraschend wurde Ariel wieder in die Dschungelprüfung gewählt und darf am Sonntag noch einmal ihr Glück versuchen. Dieses Mal muss sie allein Sterne holen.
