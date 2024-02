"Die Schlange im Camp" ist laut Kim Virginias Schamane der Exit-Grund

Im Interview bezeichnet Shankara Lelya (27) als "Schlange". © RTL

Auch Manuel Flickinger habe sich über den Auszug der 28-Jährigen gefreut. Sie habe ihn "nur noch genervt".

Es folgte eine Live-Schalte zu Kims Dschungel-Begleitung, dem Schamanen Leon Shankara. "Irgendwie hab ich es gefühlt heute", verkündete dieser wissend.

Für ihn sei Virginia echt und nicht fake gewesen. Seiner Meinung nach lassen sich die Menschen "gerne täuschen von Spielchen".

Diese mysteriöse Aussage sollte der Schamane dann doch noch etwas genauer beleuchten und erklärte:

"Ich rede von der Schlange im Camp (Leyla). Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen 'Oh mein Gott ich fühle Kim. Ich hab so Mitgefühl mit ihr. Was spielt die andere für ne Rolle. Was spielt die für Fake- Spielchen' Und ich bin da ganz der gleichen Meinung."