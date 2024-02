Dschungelcamp: Den Zuschauern reicht's - sie ist (endlich) raus!

Australien - Großer Wäsche-Zoff in Down Under! An Tag 14 zeigt sich im Dschungel nach tagelangem Regen endlich die Sonne, doch für gute Laune sorgt dies nicht. Stattdessen entbrennt ein Streit um die frisch gewaschene Kleidung. Derweil haben die Anrufer entschieden: Kim Virginia (28) muss das Camp verlassen.

Ihm geht es an die Klamotten: Twenty4Tim (23) löst mit seinem Verhalten einen Streit übers Trocknen der Wäsche aus. © RTL

Das Verhalten der 28-Jährigen ist auch in der neuesten Folge wieder Grund für Ärger. Genauso wie Twenty4Tim (23) will Kim ihre Klamotten verbotenerweise am Lagerfeuer trocknen, nachdem die Wäscheleine bereits belegt war.

Doch das passt dem kurz danach rausgevoteten Felix (41) gar nicht. Er befürchtet eine Strafe und drängt auf Einhaltung der Regeln. Auch Fabio (30) hält die Idee für äußerst schlecht und sieht seine Luxusartikel in Gefahr.

"Wir müssen uns doch jetzt wegen so einem Thema nicht angaffen", zeigt sich Tim vom - wie er sagt - "Staatsaufstand" völlig genervt und sammelt zur Deeskalation seine Wäsche wieder ein.



In belehrendem Ton stellt Fabio daraufhin klar: "Wir sind ein Team und müssen an einem Strang ziehen. Du bist seit über einer Woche hier. Wie oft durften wir Wäsche am Feuer trocknen, wenn es draußen nicht geregnet hat? Kein einziges Mal!"